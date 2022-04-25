РФ планирует провести учения, поэтому эстонской стороне не стоит ждать, полагает дипломат.

Власти Российской Федерации имеют военные планы против Эстонии.

РФ планирует провести учения, поэтому эстонской стороне не стоит ждать, рассказал посол Эстонии в Украине Каимо Кууск в эфире канала "Украина 24".

"…У России есть военные планы против нас. У них запланированы учения, которые они хотят провести. Поэтому нам не нужно ждать…", - заявил дипломат.

Посол добавил, что Эстония передает Украине оружие, и эстонский переносной зенитно-ракетний комплекс Javelin, который бьет по танку РФ, уменьшает угрозу против самой Эстонии.

Напомним, войска России вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Сначала враг бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, в Киеве, Харькове, Николаеве, Мариуполе, Херсоне и Одессе.

Сначала власти РФ называли войну в Украине "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" нашей страны.

В начале апреля заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что цель РФ - "построить открытую Евразию от Лиссабона до Владивостока, в том числе для спокойствия самих украинцев".

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