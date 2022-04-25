Власти Российской Федерации имеют военные планы против Эстонии.
РФ планирует провести учения, поэтому эстонской стороне не стоит ждать, рассказал посол Эстонии в Украине Каимо Кууск в эфире канала "Украина 24".
"…У России есть военные планы против нас. У них запланированы учения, которые они хотят провести. Поэтому нам не нужно ждать…", - заявил дипломат.
Посол добавил, что Эстония передает Украине оружие, и эстонский переносной зенитно-ракетний комплекс Javelin, который бьет по танку РФ, уменьшает угрозу против самой Эстонии.
Напомним, войска России вторглись в Украину рано утром 24 февраля. Сначала враг бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, в Киеве, Харькове, Николаеве, Мариуполе, Херсоне и Одессе.
Сначала власти РФ называли войну в Украине "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" нашей страны.
В начале апреля заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что цель РФ - "построить открытую Евразию от Лиссабона до Владивостока, в том числе для спокойствия самих украинцев".