Он подчеркнул, что это должно быть прекращение огня на условиях, которые могут принять все стороны, включая Украину.

Премьер-министр Британии Кир Стармер высказал мнение, что прекращение огня в Украине может быть объявлено к лету. При этом он настаивает на том, что Украина должна определять условия любого мирного соглашения с Россией.

"Это должно быть прекращение огня на условиях, которые могут принять все стороны, включая Украину, и это должно быть долгосрочное прекращение огня. Чего я не хочу видеть, так это временного прекращения огня, потому что я убежден, насколько это возможно, что это просто оставит России возможность и средства вернуться снова в будущем. Они уже делали это раньше, я не сомневаюсь, что они сделают это снова", сказал он в интервью The Telegraph.

Стармер также отказался поддержать планы США официально признать Крым российским и потребовал, чтобы Москва согласилась на "безоговорочное прекращение огня".

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"Мы находимся на интенсивной стадии переговоров. В конце концов, я всегда помню о том, что именно Украина должна решать эти вопросы — не другие люди должны решать от имени Украины. Это должна решать Украина. И Россия должна сесть за стол переговоров для этого безоговорочного прекращения огня", - заявил он.

На вопрос, примет ли он мирное соглашение, определяющее Крым как часть России, Стармер ответил: "Это не мне решать. Это часть обсуждений".

Кроме того, он опроверг заявления Трампа, который ранее обвинил президента Украины Владимира Зеленского в отсутствии мирного соглашения.

"Россия — агрессор. Никогда не забывайте, что Зеленскому предложили безопасный проход из его страны в первую неделю конфликта… В тот момент все думали, что Россия очень быстро добьется успеха в своем намерении захватить Украину. И он остался сражаться и руководить своей страной, что он делал с огромным мужеством и стойкостью на протяжении более трех лет, как и вся его страна. Это Россия должна сесть за стол переговоров и согласиться на прекращение огня", - заявил Стармер.

В то же время, несмотря на разногласия с США, Стармер заявил о невозможности для Европы отказаться от связей в сфере безопасности с Америкой.

"Я думаю, что это неправильно в принципе, как в отношении Украины, так и в целом. Именно эта способность иметь подход, ориентированный на НАТО, дала нам мир. Сейчас наша задача не в том, чтобы размышлять о 80 годах самого успешного альянса из когда-либо существовавших. Наша задача — гарантировать, что как лидеры мы обеспечим, чтобы этот альянс сохранялся в грядущие десятилетия", - подчеркнул он.

Война в Украине - новости

Ранее The Times писало, что Британия и другие странах Европы обсуждают сценарий, при котором сухопутные войска не будут отправлены в Украину для охраны ключевых городов, портов и атомных электростанций. Лидеры некоторых стран считают, что это может заставить Россию отодвинуть свои "красные линии" для достижения мирного соглашения.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время брифинга с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере американский лидер заявил, что война в Украине очень важна, и Штаты хотят завершить ее быстро. По его словам, следующие несколько дней будут важными.

Между тем государственный секретарь США Марко Рубио анонсировал новые встречи по мирному урегулированию в Украине в предстоящие выходные. Он говорит, что войну еще можно завершить.

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