Войну можно прекратить, считает госсекретарь США.

Госсекретарь США Марко Рубио анонсировал новые встречи по мирному урегулированию в Украине в предстоящие выходные.

Произошло это во время брифинга президента США Дональда Трампа и премьер-министра Норвегии Йонасом Гар Стере, где присутствовал и Рубио. Госсекретарь сказал, что партнерам задали вопрос о том, что нужно сделать для прекращения войны РФ против Украины.

"Войну можно прекратить. Обе стороны просто должны согласиться с этим. Мы показали им путь вперед. Мы обсудили эти идеи. Вчера состоялась хорошая встреча. В выходные будут хорошие встречи. Мы показали им финишную черту. Нам нужно, чтобы обе стороны согласились", – добавил Рубио.

Видео дня

Госсекретарь также сказал, что массированный российский удар по Украине 24 апреля должен напомнить каждому, почему эту войну надо завершить.

Кроме того, Рубио похвалил Трампа за его попытки завершить войну. По его словам, никто из мировых лидеров не прилагает столько усилий для завершения конфликтов. Госсекретарь США говорит, что Трамп стремится остановить уже существующие войны и предотвратить возникновение новых. Именно поэтому Соединенные Штаты Америки ведут диалоги и с Ираном, и с Украиной и Россией.

США и Украина: другие новости

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что война в Украине является очень важной. По словам Трампа, Штаты хотят завершить ее быстро. По его мнению, в этом вопросе есть прогресс.

Между тем Bloomberg сообщает, что Вашингтон потребует от России признать право Украины на собственную армию. Также Штаты хотят, чтобы российские войска покинули оккупированные территории Харьковской области.

Вас также могут заинтересовать новости: