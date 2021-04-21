Кулеба и Менендес обсудили увеличение военной помощи США на фоне обострения РФ ситуации по безопасности.

Председатель Комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес ожидает одобрения завтра законопроекта об увеличении военной помощи Украине.

Читайте такжеБелый дом поддержал создание 51-го штата СШАКак сообщили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства,

министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с председателем Комитета по иностранным делам Сената США Робертом Менендесом.

Менендес отметил, что в Сенате США с большим беспокойством относятся к наращиванию военного присутствия РФ на границе с Украиной и угрозам, которые нынешние действия Москвы представляют для нашего государства и Европы.

Кулеба проинформировал американского сенатора об актуальной ситуации по безопасности в зоне российско-украинского конфликта и вдоль украинской государственной границы. Он привлек особое внимание к противоправным действиям РФ в Азово-Черноморской акватории, милитаризации временно оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей.

Председатель Комитета отметил, что "неспровоцированная агрессия России против Украины совершенно неприемлема для Соединенных Штатов и цивилизованного мира, и заверил, что любой новый ее этап будет иметь для Москвы тяжкие последствия". Также Менендес высоко оценил взвешенную и мудрую реакцию Украины на попытки России провоцировать обострения.

Он заверил Кулебу в непоколебимой поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, готовности Сената США и в дальнейшем решительно поддерживать своего стратегического партнера, особенно в условиях эскалации агрессивных действий России.

Напоследок Менендес сообщил, что ожидает одобрения завтра в возглавляемом им сенатском комитете законопроекта "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности", предусматривающий увеличение размеров ежегодной военной помощи, включая предоставление летальной оружия.

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Автор: Светлана Закелова