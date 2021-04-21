В Сенате с большим беспокойством относятся к наращиванию военного присутствия РФ / фото ua.depositphotos.com

Председатель Комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес ожидает одобрения завтра законопроекта об увеличении военной помощи Украине.

Читайте такжеБелый дом поддержал создание 51-го штата СШАКак сообщили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства,

министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с председателем Комитета по иностранным делам Сената США Робертом Менендесом.

Менендес отметил, что в Сенате США с большим беспокойством относятся к наращиванию военного присутствия РФ на границе с Украиной и угрозам, которые нынешние действия Москвы представляют для нашего государства и Европы.

Кулеба проинформировал американского сенатора об актуальной ситуации по безопасности в зоне российско-украинского конфликта и вдоль украинской государственной границы. Он привлек особое внимание к противоправным действиям РФ в Азово-Черноморской акватории, милитаризации временно оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей.

Председатель Комитета отметил, что "неспровоцированная агрессия России против Украины совершенно неприемлема для Соединенных Штатов и цивилизованного мира, и заверил, что любой новый ее этап будет иметь для Москвы тяжкие последствия". Также Менендес высоко оценил взвешенную и мудрую реакцию Украины на попытки России провоцировать обострения.

Он заверил Кулебу в непоколебимой поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, готовности Сената США и в дальнейшем решительно поддерживать своего стратегического партнера, особенно в условиях эскалации агрессивных действий России.

Напоследок Менендес сообщил, что ожидает одобрения завтра в возглавляемом им сенатском комитете законопроекта "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности", предусматривающий увеличение размеров ежегодной военной помощи, включая предоставление летальной оружия.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Светлана Закелова