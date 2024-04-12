Часть этих истребителей являются неисправными.

Норвегия готовится передать Украине самолеты F-16 в рамках коалиции истребителей. Речь идет о 22 единицах.

Об этом сообщает Nettavisen. Издание отмечает, что Осло получил от Вашингтона разрешение на предоставление Украине 22 самолетов F-16, а также двигателей, вспомогательных материалов, тренажеров, запчастей и другого соответствующего оборудования.

Однако часть этих истребителей являются неисправными. Они могут использоваться для запчастей и ремонта других самолетов. Издание предполагает, что пригодными для полета являются 12 самолетов F-16. Именно столько Норвегия планировала продать американской компании Draken International.

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"Соглашение о продаже с Draken International, похоже, не будет реализовано, а самолеты, которые должны были быть использованы для тренировок в США, зато будут задействованы для защиты воздушного пространства Украины", – говорится в материале.

Помощь Украине от Норвегии

В начале марта стало известно, что Норвегия выделяет деньги на закупку снарядов для Украины. Страна присоединилась к инициативе Чехии по закупке артиллерийских боеприпасов для ВСУ в третьих странах. Ее вклад составляет $153 млн.

Ранее министр обороны Норвегии Бьорн Ариль Грам заявлял, что страна отправит два американских истребителя F-16 в Данию для обучения украинских пилотов.

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