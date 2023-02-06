Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, помощь Норвегии – это весомый вклад в будущую победу Украины над агрессором и успешное послевоенное восстановление.

Королевство Норвегия в течение пятилетнего периода выделит на помощь Украине 75 миллиардов норвежских крон (более семи миллиардов долларов).

Как сообщил в микроблоге Twitter президент Украины Владимир Зеленский, это беспрецедентная поддержка.

"Благодарны норвежскому народу, правительству Норвегии и лично премьер-министру Норвегии Йонасу Гар Стере за объявление нового беспрецедентного пятилетнего пакета помощи Украине размером 75 млрд норвежских крон. Это весомый вклад в нашу будущую победу над агрессором и успешное послевоенное восстановление!", - заявил Зеленский.

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Как сообщал УНИАН, 10 декабря 2022 года Зеленский поблагодарил Норвегию за выделение 100 млн долларов на восстановление украинской инфраструктуры.

Норвегия - союзник Украины: что известно

Правительство Норвегии рассматривает возможность отправки Украине БМП CV90.

Глава Минобороны Норвегии Бьерн Арильд Грамм пообещал прислать танки в Украину не позднее, чем конец марта.

Кроме того, норвежское правительство передало 14 миллионов евро для миссии ЕС по тренировке украинских военных.

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