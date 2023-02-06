Королевство Норвегия в течение пятилетнего периода выделит на помощь Украине 75 миллиардов норвежских крон (более семи миллиардов долларов).
Как сообщил в микроблоге Twitter президент Украины Владимир Зеленский, это беспрецедентная поддержка.
"Благодарны норвежскому народу, правительству Норвегии и лично премьер-министру Норвегии Йонасу Гар Стере за объявление нового беспрецедентного пятилетнего пакета помощи Украине размером 75 млрд норвежских крон. Это весомый вклад в нашу будущую победу над агрессором и успешное послевоенное восстановление!", - заявил Зеленский.
Как сообщал УНИАН, 10 декабря 2022 года Зеленский поблагодарил Норвегию за выделение 100 млн долларов на восстановление украинской инфраструктуры.
Норвегия - союзник Украины: что известно
Правительство Норвегии рассматривает возможность отправки Украине БМП CV90.
Глава Минобороны Норвегии Бьерн Арильд Грамм пообещал прислать танки в Украину не позднее, чем конец марта.
Кроме того, норвежское правительство передало 14 миллионов евро для миссии ЕС по тренировке украинских военных.