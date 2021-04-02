Егор Куроптев

Поскольку ситуация с визитом Владимира Познера и его гостей в Тбилиси не точно освещается в российских СМИ, а чиновники и пропаганда просто откровенно врут, считаю важным донести до русскоязычных читателей, что случилось в действительности.

В Грузии нет и никогда не было «русофобии». Есть только путинофобия

Пропаганда, пресс-секретарь Путина Песков, Захарова и, о ужас, власти Грузии обвинили в протестах против визита Познера Саакашвили и его сторонников «радикалов».

1. Никакая партия Саакашвили или его сторонники не устраивали протестов из-за визита Познера в Грузию. Не было никаких провокаций и радикальных сил. Протесты были стихийными. Организовывали их в социальных сетях активисты и неравнодушные люди, которые поддерживают абсолютно разные партии и взгляды, но едины в защите своей страны. Представители и сторонники Саакашвили были на протестах, но присоединились к ним позже, как и должны сделать любые политики, когда их избиратель выходит на улицу. Это был гнев граждан Грузии, а не политиков, направленный не на граждан России, а на политику России Путина и поддерживающих ее соратников Кремля.

В Грузии прекрасно относятся к русским. Лучше, чем в России

2. В Грузии нет и никогда не было «русофобии». Есть только путинофобия. Напомню, что более 20% Грузии находится под оккупацией России, а в 30 километрах от места, где Познер собирался праздновать день рождения, стоят российские войска. Я лично каждую неделю бываю на линии оккупации, где через колючую проволоку, натянутую пограничниками ФСБ, передаю людям продукты, к примеру. Недавно я был там на похоронах сверстника Познера Даты Ванишвили. Это дедушка 88 лет, участок земли которого в 2011 году ФСБ разрезало колючкой на две части. Ванишвили, вместе со своей женой, встретил старость под дулами автоматов российских солдат. Его заставляли отказаться от грузинского паспорта. Его заставляли уйти из его дома на подконтрольную Грузии территорию. Но он до своей смерти боролся и не сдавался, не покидая участок, где похоронены его предки. Теперь там же похоронен и он, а борьбу продолжает его супруга.

В тюрьме в Цхинвали, где КГБ руководит отставной офицер ФСБ РФ, прямо сейчас сидят пять граждан Грузии, которых наши погранцы схватили на контролируемой Грузией территории и уволокли в свои застенки, обвинив в нарушении «границы», хотя они ничего не нарушали. Я лично был на тех местах, откуда были похищены эти граждане Грузии, которых теперь используют для давления на Тбилиси в политических вопросах.

И вот это все поддерживает Владимир Познер в своих интервью и передачах.

Грузия — не ресторан, куда можно кататься покушать, забывая, что твоя страна и твои работодатели делают с этой прекрасной и теплой страной

3. В Грузии прекрасно относятся к русским. Лучше, чем в России. Россияне здесь не просто свободно и безопасно отдыхают, но и живут, работают, активно участвуют в политической жизни (большинство, конечно, оппозиционно настроено к Путину, но есть и финансируемые Москвой НКО, которые также никто не трогает). А уж людям, которые не делают публично заявлений, направленных против суверенитета и территориальной целостности Грузии, как это делал неоднократно Познер, тут рай в шалаше: тепло, вкусно, приятно и, главное, свободно.

Грузия — не ресторан, куда можно кататься покушать, забывая, что твоя страна и твои работодатели делают с этой прекрасной и теплой страной.

4. Познер с гостями решил снова лететь в Тбилиси после того, как в 2017 году уже попал в скандал, когда позволил себе в интервью грузинскому СМИ опять говорить неправду о войне 2008 года. Есть много других стран, где пропагандисты не вызывают таких реакций, так как они не являются там соучастниками агрессии Кремля и гибели людей. Еще бы в Украине отпраздновали.

Грузии, по примеру Украины, всех носителей или сторонников воин, оккупаций и Калашникова с Путиным, нужно заносить в базу, аналогичную украинскому Миротворцу

Они поехали в ресторан после 21 часа, когда в Грузии действует комендантский час. Все люди должны быть дома (или в своем отеле), а все общественные места должны быть закрыты. Им открыли ресторан. Их автобус невообразимо сопровождала машина грузинской полиции. То есть, когда людей в Грузии штрафуют на 600$ за нарушение комендантского часа, а рестораны — почти на 3000$, Познер и Ко олигархов и деятелей российского шоу-бизнеса ездят по центру города с кортежем и спокойно кушают по ресторанам? За какие заслуги? Наверное, в Москве можно до сих пор дать кому-то денег и спокойно нарушать законы. Или по блату. В Грузии — нельзя. Даже если этому потворствует испуганное грузинское правительство, то общество этого не допустит. Тем более, от людей, которые фактически придерживаются вражеской по отношению к Грузии и ее народу позиции. Вот они и не допустили.

В итоге, народ Грузии заставил свое правительство оштрафовать и ресторан и всех сторонников блата (есть оплаченные квитанции Познера и других гостей), а делегацию любителей скреп и «суверенной демократии» отправил домой праздновать там, где никто против них протестовать не будет, чтобы они не делали, так как за протесты людей бьют и кидают в тюрьмы.

Грузин дружит с русским, но не приемлет оккупации и тех, кто пришел к нам с Калашниковым — сказал мне однажды президент Грузии Гиоргий Маргвелашвили. И так оно и есть. А Грузии, по примеру Украины, всех носителей или сторонников воин, оккупаций и Калашникова с Путиным, нужно заносить в базу, аналогичную украинскому Миротворцу. Тогда и гостям не придется на самолеты тратиться и жителям Грузии по улице гулять в 3 часа ночи.

Егор Куроптев

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