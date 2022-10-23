Изменение характера войны не меняет позиции союзников Украины, и Запад не перестанет помогать Киеву бороться с агрессией, даже если Москва решится на применение ядерного оружия.

Латвия осуждает страны, которые не оказывают Украине военную и техническую помощь в борьбе с Россией.

Об этом в интервью "Настоящему Времени" заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

По его словам, четкая позиция и помощь Украине сейчас определит союзы и сотрудничество между европейскими странами в будущем.

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Латвийский министр также подчеркнул, что страны, которые не рассчитывают на победу Украины в этой войне, предают идеалы ЕС и НАТО.

"Морально Украина уже победила, психологически уже победила. Сейчас победа - вопрос технический и вопрос того, насколько быстро другие государства мира поймут, что единственным исходом этой войны может быть победа Украины. И мы знаем, что еще не все государства, даже в Европе, так думают и говорят, но такая позиция стран-членов Европейского союза и НАТО очень близка к предательству", - сказал Пабрикс.

Министр отметил, что изменение характера войны, перешедшей от боевых действий к разрушению гражданской инфраструктуры Украины, не меняет позиции союзников Украины. Он подчеркнул, что Запад не перестанет помогать Украине бороться с агрессией, даже если Россия решится на применение ядерного оружия. Пабрикс добавил, что европейские страны ответят на такой возможный удар.

Война в Украине - основное

Войска РФ ранним утром 24 февраля вторглись в Украину, в том числе с территории Беларуси. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

Через полгода Россия ощущает потребность в человеческих ресурсах для продолжения войны, но Путин не отказывается от первоначального намерения оккупировать всю территорию Украины.

Поэтому 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут до 300 тысяч человек.

23-27 сентября российские оккупанты провели на захваченных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской - о выходе из состава Украины и присоединение к России в Донецкой и Луганской - о присоединении к России. 30 сентября президент России Владимир Путин объявил об аннексии частей четырех областей Украины.

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций осудила попытку аннексии Россией части восточной Украины в ходе голосования 12 октября. "За" проголосовали 143 страны, "против" - 5, еще 35, включая Индию и Китай, "воздержались".

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