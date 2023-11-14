Глава МИД страны повторил слова премьер-министра Роберта Фицо о том, что правительство Словакии не будет помогать Украине военным путем.

Новое правительство Словакии не будет оказывать военную помощь Украине, которая сталкивается с российской агрессией, но будет соблюдать контракты на поставки оружия на уровне частных компаний.

Об этом в Брюсселе заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар после заседания Совета ЕС по иностранным делам, сообщает TASR. Он отметил, что Словакия желает прекращения огня в Украине, чтобы стать мирной и интегрированной страной, и выразил поддержку ее амбициям стать членом ЕС.

"Прежде всего, мы хотим, чтобы как можно скорее были начаты некоторые инициативы, связанные с прекращением огня и поиском мирного решения этого конфликта. Потому что нынешний ход войны выглядит замороженным и не приводит ни к какому результату. Давно пора выступить с подобными инициативами, которые Словакия поддержит", - сказал Бланар.

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Он подчеркнул, что Словакия хочет помочь украинцам зимой и будет ориентировать свою гуманитарную помощь именно на это. По его словам, есть также предложение в области разминирования, в котором словацкая армия имеет богатый опыт и знает, как его передать.

"Словацкая Республика профинансирует изготовление для украинской стороны двух средств разминирования Bozena IV, которые должны поступить на вооружение в Херсонской области в начале следующего года", - сказал Бланар.

Глава МИД также повторил слова премьер-министра Роберта Фицо о том, что словацкое правительство не будет помогать Украине в военном отношении.

"Я четко определил позицию, что Словацкая Республика больше не будет оказывать военную помощь на правительственном уровне. Однако все коммерческие вопросы, связанные с контрактами на вооружение, являются делом отдельных компаний, которые ведут бизнес или работают в Словакии, и правительство не будет создавать какие-либо препятствия", - подчеркнул Бланар.

Помощь Украине от Словакии

Как сообщал УНИАН, новое правительство Словакии во главе с Робертом Фицо отказалось оказывать Украине военную помощь. Так, правительство не утвердило 14-й пакет военной помощи Украине на сумму 40,3 миллиона евро. В него должны были войти: 4 миллиона единиц патронов калибра 7,62 мм, 5172 единиц крупнокалиберных боеприпасов для пушек калибра 125 мм, 140 ракет для системы противовоздушной обороны "Куб", восемь минометов и 1200 мин.

14 ноября министр обороны Словакии Роберт Калинак на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом подтвердил, что его страна больше не будет поставлять оружие со своих складов Украине. При этом Калинак отметил, что Словакия вместо этого предоставляет Украине гуманитарну, гражданскую и техническую нелетальную помощь.

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