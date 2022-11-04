В то же время блок хочет уменьшить зависимость от Китая.

Западные страны должны уменьшить свою зависимость от Китая, но не должны ставить его в один ряд с Россией.

Как пишет The Guardian, с таким заявление выступил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель на второй день встречи глав МИД стран "Большой семерки" в Германии.

"Ясно, что Китай… становится гораздо более напористым, гораздо более уверенным в себе. … Мы хотим уменьшить нашу зависимость, мы хотим устранить нашу уязвимость, укрепить нашу устойчивость. Но в настоящее время многие государства-члены имеют прочные экономические отношения с Китаем, и я не думаю, что мы можем поставить Китай и Россию на один уровень", – сказал он.

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В то же время канцлер Германии Олаф Шольц находится в Пекине с однодневным официальным визитом. Он стал первым лидером G7, посетившим Китай после того, как Си Цзиньпин закрепил свою власть на последнем съезде Коммунистической партии.

Китай и ЕС

В середине октября Financial Times сообщила, что ЕС собирается пересмотреть свою стратегию в отношении Пекина.

Согласно документу, подготовленному для государств-членов дипломатической службой блока, министрам стран ЕС рекомендуется рассматривать Китай как тотального конкурента с ограниченными сферами потенциального взаимодействия.

"Китай стал еще более сильным глобальным конкурентом для ЕС, США и других партнеров-единомышленников", – указано в документе.

Также в документе отмечалось, что Евросоюз должен тесно сотрудничать с Соединенными Штатами, усилить свою киберзащиту и диверсифицировать свою цепочку поставок за пределы Китая.

В то же время лидеры Китая и США выступили с заявлениями о том, что готовы сделать шаг к взаимопониманию.

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