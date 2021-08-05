По словам турецких властей, пользователи распространяли "ложную информацию" о пожарах и пытались создать атмосферу "хаоса".

Главная прокуратура Анкары начала расследование из-за постов в социальных сетях. Люди, используя хэштег "Помогите Турции" ("Help Turkey"), в частности, в Twitter, просили мир помочь бороться с масштабными пожарами.

В заявлении от 5 августа прокуратура утверждает, что в таких публикациях страну пытались показать как "недееспособную" и "вызвать панику, страх и беспокойство у общественности", пишет Hurriyet Daily News.

"Экспертиза установила, что некоторые лица и группы пытаются создать тревогу, страх и панику среди людей, унизить государство и правительство Турецкой Республики через реальные аккаунты или ботов", - говорится в сообщении прокуратуры. .

По словам турецких властей, эти аккаунты распространяли "искаженную информацию" о пожарах и пытались создать среду "хаоса, провоцируя пользователей социальных сетей, которые чутко относились к этой теме".

Читайте такжеВ Греции, Турции и на юге Италии не утихают лесные пожары, есть погибшие (фоторепортаж)Ранее эти учетные записи похожим образом использовались террористическими организациями, утверждают в прокуратуре. Там также заявили, что визуальный и письменный контент негативно влиял на моральный дух и мотивацию пожарных и волонтеров, боровшихся с огнем.

Прокуратура считает, что пользователи соцсетей публиковали необоснованные обвинения и новости, вызывающие отчаяние, а демонстрация того, что государство неспособно бороться с пожаром, является преступлением.

Выдвигаются обвинения в оскорблении государственного служащего, оскорблении президента, оскорблении правительства и оскорблении государства, порождении беспокойства, страха и паники среди общественности и разжигании ненависти и вражды.

Сейчас правоохранителям приказано установить реальные личности тех, кого подозревают в преступлении.

В Турции разгорелись мощные лесные пожары, в частности, вблизи популярных среди украинцев курортов в Бодруме, Мармарисе, Анталии и Сиде. Также огонь добрался до города Манавгат, частично охватив центральные кварталы.

В Мармарисе пламя разгорелось в непосредственной близости от жилых районов и гостиниц. Из-за этого власти объявили частичную эвакуацию местных жителей, а также туристов и работников отелей.

В сети показали Турцию до и после пожаров.

Автор: Катерина Комолова