Проверяется версия об алкогольном опьянении артиста.

В сети опубликовано видео момента смерти актера Евгения Кулеша на сцене Большого театра.

По предварительной информации, конструкция декорации ударила артиста по голове, в результате чего он скончался, сообщает Telegram-канал SHOT.

"По нашим данным, декорация опускалась штатно. Срыва не было. Во время спектакля Кулеш должен был вынести стул, поставить его на сцену, а потом отойти влево или вправо. Но актер стал двигаться назад. Другие артисты стали кричать ему, что декорация спускается, но он не успел среагировать, и конструкция ударила его по голове. Сейчас проверяется версия об алкогольном состоянии погибшего актера. СК проводит проверку", - говорится в сообщении.

В Большом театре декорация убила актера: что известно

9 октября в Москве в Большом театре во время оперы "Садко", когда происходила смена декораций, погиб актер Евгений Кулеш. Его пытались реанимировать, однако это не удалось. Спектакль сразу остановили, зрителей попросили выйти из зала.

Сообщалось, что во время оперы артист отодвигал расположенный на сцене трон, когда должна была спускаться декорация. Сам артист при этом должен был пройти вперед, к зрителям.

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Автор: Катерина Комолова