Мужчину пытались реанимировать, однако спасти его не удалось.

В Москве в Большом театре во время оперы "Садко", когда происходила смена декораций, погиб артист миманса (мимического ансамбля).

Как сообщает ТАСС, актера пытались реанимировать, однако спасти его не удалось.

Спектакль сразу остановили, зрителей попросили выйти из зала.

На месте работают полицейские и медики скорой помощи.

Отмечается, что погибший - артист театра Евгений Кулеш 1983 года рождения. Во время оперы он отодвигал расположенный на сцене трон, когда должна была спускаться декорация. Сам артист должен был пройти вперед - к зрителям.

Ранее стало известно, о смерти легендарного актера Disney, которого сам Уолт Дисней в свое время увольнял за гомосексуальность.

Также из жизни ушел актер, сыгравший капитана Маузера в "Полицейской академии".

Кроме того, умер американский актер Майкл Уильямс: причиной смерти мужчины могла стать передозировка героином или фентанилом.

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Автор: Тамара Отовская