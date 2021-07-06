В результате катастрофы погибли все 28 человек, находившиеся на борту.

Появилось первое видео с места крушения Ан-26 на Камчатке (Россия).

Запись опубликовало МЧС России.

Спасатели пока не нашли тел погибших, поиски приостановили с наступлением темноты.

Для поисков создан специальный штаб, район маршрута исследуют два вертолета и специальный самолет.

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Авиакатастрофа на Камчатке - что известно

Трагедия произошла утром 6 июля.

Воздушное судно, летевшее из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, перестало выходить на связь.

В результате катастрофы погибли все 28 человек, находившиеся на борту.

Обломки пассажирского Ан-26 обнаружены в четырех-пяти километрах от взлетно-посадочной полосы недалеко от пункта назначения

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Автор: Денис Прядко