Появилось первое видео с места крушения Ан-26 на Камчатке (Россия).
Запись опубликовало МЧС России.
Спасатели пока не нашли тел погибших, поиски приостановили с наступлением темноты.
Для поисков создан специальный штаб, район маршрута исследуют два вертолета и специальный самолет.
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Авиакатастрофа на Камчатке - что известно
Трагедия произошла утром 6 июля.
Воздушное судно, летевшее из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, перестало выходить на связь.
В результате катастрофы погибли все 28 человек, находившиеся на борту.
Обломки пассажирского Ан-26 обнаружены в четырех-пяти километрах от взлетно-посадочной полосы недалеко от пункта назначения
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