Неоднократное уничтожение самолетов РФ является существенным поражением для военных усилий Москвы, подчеркнул Окотт.

Украина наносит значительные потери российской авиации. Силы обороны уничтожают вражеские самолеты в 20 раз быстрее, чем Россия может их заменить.

Об этом сказал военный советник делегации Великобритании в ОБСЕ Николас Окотт. Он отметил, что за 13 дней было сбито 12 самолетов Су. В целом РФ потеряла 13 бортов, включая самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.

"Неоднократное уничтожение военных самолетов является существенным поражением для военных усилий России, учитывая, что из-за санкций Россия пытается производить более нескольких десятков ежегодно, а отчеты свидетельствуют о том, что Россия теряет самолеты в 20 раз быстрее, чем может их заменить", – пояснил он.

Окотт отметил, что на третьем году войны план России окружить Киев в течение трех дней, свергнуть правительство и подчинить большую часть страны менее чем за месяц провалился. Зато незаконные действия РФ укрепили альянс НАТО и уменьшили международный авторитет Москвы.

"Россия четко определила свои цели. Никто на этом форуме не должен сомневаться. Заместитель председателя Совета безопасности России Медведев назвал Украину "раковой опухолью", отрицая ее право на существование; и мы видели в Буче, что делает Россия на подконтрольных ей территориях. Соединенное Королевство будет твердо поддерживать Украину, чтобы гарантировать, что бесконтрольная агрессия России не победит", – добавил Окотт.

Он подчеркнул, что Соединенное Королевство признает, что сейчас пришло время удвоить поддержку Украины, чтобы она "не только выиграла войну, но и вышла из нее сильнее, с полностью восстановленным суверенитетом и свободой".

"Делая это, мы гарантируем, что Россия заплатит цену, а ее усилия по подрыву глобальной стабильности будут остановлены. Если мы позволим России разрушить эту стабильность, риски для мирового порядка и для нас всех будут серьезными", – резюмировал Окотт.

Сбитие самолетов РФ

Как известно, в течение последних нескольких недель Украина уничтожила более 10 вражеских самолетов. Всего за время полномасштабной войны против нашего государства оккупанты потеряли 347 самолетов и еще более 300 вертолетов.

Авиационный эксперт Константин Криволап заявил, что сейчас у российских захватчиков остается около 70 "сушек" из 140, которые были изготовлены до 2022 года. По его словам, это большое количество, и эти самолеты могут нести бомбовую нагрузку и обстреливать линию боевого соприкосновения на фронте.

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