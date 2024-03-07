Количество сбитых в этом году вражеских самолетов больше, чем оккупанты могут изготовить за год.

В России сейчас остается около 70 "сушек" из 140, которые были изготовлены до 2022 года.

Об этом сказал авиационный эксперт Константин Криволап в эфире телемарафона. "До 2022 года в РФ было изготовлено около 140 "сушек". Какую-то часть они отправили на экпорт, часть потеряли в катастрофах. В начале горячей фазы у них было 105 машин. 37 этих машин мы уже сбили. Соответственно, осталось 68-72", - сказал он.

В то же время он отметил, что это еще достаточно большое количество самолетов, которые могут нести бомбовую нагрузку и бомбить линию боевого соприкосновения на фронте.

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"Но сбития в этом году больше, чем они могут сделать за год этих самолетов", - добавил Криволап. Эксперт подчеркнул, что потери россиян сейчас действительно превышают их возможности восстановления.

"И это для них с одной стороны критично. Но здесь преобладает та идея, что надо до "выборов", до назначения "царя" захватить как можно больше. Поэтому они сейчас что на суше, что в воздухе предпринимают почти суицидальные попытки что-то еще дополнительно сделать. А после того, как А-50 стали у них на прикол - не летают сейчас, то несмотря на то, что они стали "слепые" и "глухие", но продолжают летать этими Су-34, наносить удары КАБами. Это больше похоже на суицид", - прокомментировал Криволап.

По его словам, были попытки российских пилотов отказаться от полетов, но приехало ФСБ и все это "порешало".

Война в Украине: новости

По последним данным Генерального штаба ВСУ, Россия потеря ла в этой войне уже 347 различных военных самолетов.

1 марта Минобороны Украины сообщило, что в феврале Воздушные Силы ВСУ сбили 13 российских самолетов. Среди них 10 вражеских истребителей-бомбардировщиков Су-34, два истребителя Су-35 и один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

2 марта украинские военные сбили очередной Су-34 российских оккупационных войск.

3 марта президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные с начала февраля уничтожили 15 военных самолетов РФ.

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