За последние двое суток подозрительные пакеты поступили в посольства в Италии, Польше, Португалии, Румынии и Дании, а также консульство в Гданьске.

Посольства Украины в разных странах мира продолжают получать анонимные угрозы.

"Угрозы нашим дипломатам продолжают поступать. Уже неделю как украинские посольства и консульства работают в режиме усиленных мер безопасности, кордонов полиции, приездов кинологов, пиротехников и криминалистов, как на фото в этом сообщении из Польши", - отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook.

По словам Кулебы, за последние двое суток подозрительные пакеты поступили в посольства в Италии, Польше, Португалии, Румынии и Дании, а также в консульство в Гданьске.

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"В целом уже имеем 31 случай в 15 странах: Австрия (1), Ватикан (1), Дания (1), Испания (5), Италия (4), Казахстан (1), Нидерланды (1), Польша (6), Португалия (2), Румыния (2), США (1), Венгрия (2), Франция (1), Хорватия (1), Чехия (2). На всех конвертах указывается один и тот же адрес отправителя: автосалон Tesla в немецком городке Sindelfingen. Обычно, отправление происходило с почтовых отделений, которые не были оборудованы системами видеонаблюдения. Злоумышленники также принимали меры, чтобы не оставить на пакетах следы своих ДНК. Это, в частности, указывает на профессиональный уровень проведения этой акции", - сообщил Кулеба.

Он также отметил, что кампания террора против украинских дипломатов, которая сейчас происходит, беспрецедентна по своим масштабам не только в контексте Украины, но и на мировом уровне.

"Я не припомню случаев в истории, когда такое количество посольств и консульств одной страны подвергалось таким массированным атакам за такой короткий промежуток времени", - заявил глава МИД.

Почтовый терроризм украинских посольств

В комментарии МИД Украины относительно угроз в адрес украинских посольств и консульств от 5 декабря отмечалось, что дипломаты продолжат успешно работать над укреплением обороноспособности Украины и обеспечением страны энергетическим оборудованием, несмотря на развернутую против них кампанию террора.

По поручению Кулебы все украинские посольства и консульства переведены в режим усиленных мер безопасности.

В МИД Украины призвали иностранные правительства гарантировать максимальную защиту украинских дипломатических учреждений в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях.