Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица призвал лишить Россию права вето на заседаниях Совета безопасности ООН, поскольку она является агрессором и продолжает вести войну против Украины.
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Об этом он заявил в ходе дебатов на заседании Генеральной ассамблеи «Ситуация на временно оккупированных территориях Украины».
Кислица отметил, что чрезвычайно важно постоянно напоминать Москве о ее обязательствах как стороны конфликта на Донбассе.
"Пока Россия будет отрицать свою роль в конфликте, перспективы мирного урегулирования будут оставаться слабыми. Постоянные заявления российских чиновников об утверждении о "посреднической" роли в мирном процессе на Донбассе вызывают возмущение. Россия не была и не может быть, по сути, посредником в конфликте, котрый она начала и в котором она продолжает участвовать с первого дня агрессии", - подчеркнул Кислица.
В этой связи, украинский дипломат отметил, что России как постоянному члену Совета безопасности ООН не надо позволять использовать право вето.
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