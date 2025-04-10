Журналист FT отметил, что на Бринк последнее время оказывали давление как администрация Трампа, так и Зеленский.

В Государственном департаменте США официально подтвердили информацию, что Бриджит Бринк уходит с должности посла Соединенных Штатов Америки в Украине. Об заявила спикер Госдепа США Тэмми Брюс на брифинге.

"Она возвращается домой. Да. Так что это официально", - сказала Брюс.

На вопрос, оказывали ли на нее давление или давали указания не упоминать Россию в контексте атак на Украину, Брюс ответила, что не знает ничего подобного.

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Стоит отметить, что этот вопрос, вероятно, касался сообщения Бринк об атаке РФ на Кривой Рог, когда она не указала, что ракета была именно российской.

Корреспондент FT Кристофер Миллер, в свою очередь, со ссылкой на источники сообщил, что причиной ухода Бринк с поста посла США в Украине стало ее несогласие с политикой администрации нового президента США, а также причины личного характера. Журналист отметил, что на Бринк последнее время оказывали давление как администрация президента США Дональда Трампа, так и президент Украины Владимир Зеленский.

Отставка Бриджит Бринк - детали

О намерении Бринк уйти в отставку ранее сообщили издание Reuters и телеканал CBS News со ссылкой на три источника.

По данным "Суспільного", она уже написала заявление об отставке по собственному желанию. Эту информацию изданию подтвердил неназванный представитель Государственного департамента США.

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