Посол Норвегии осудил действия России в оккупированном Крыму

По словам посла, действия России в Крыму и на востоке Украины являются нарушениями международного права.

Первая заместительница министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар встретилась с послом Норвегии в Украине Уле Терье Хорпестадом.

Как сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства, дипломат отметил, что Норвегия занимает принципиальную позицию по поводу оккупации Россией Крыма – «для Норвегии международное право является указателем, которым Осло руководствоваться в Совете Безопасности ООН».

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Посол Норвегии добавил, что, по мнению норвежской стороны незаконная попытка России аннексировать Крым и ее агрессия на востоке Украины являются грубыми нарушениями международного права, поэтому международные санкции, к которым присоединилась и Норвегия, является логическим следствием таких действий Кремля.

Как сообщал ранее УНИАН, Швеция осуждает использование Россией оккупированных территорий для внутрироссийских процессов.

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