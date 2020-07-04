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Посол Норвегии осудил действия России в оккупированном Крыму

04:27, 04 июля 2020
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Как сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства, дипломат отметил, что Норвегия занимает принципиальную позицию по поводу оккупации Россией Крыма – «для Норвегии международное право является указателем, которым Осло руководствоваться в Совете Безопасности ООН».

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Посол Норвегии добавил, что, по мнению норвежской стороны незаконная попытка России аннексировать Крым и ее агрессия на востоке Украины являются грубыми нарушениями международного права, поэтому международные санкции, к которым присоединилась и Норвегия, является логическим следствием таких действий Кремля.

Как сообщал ранее УНИАН, Швеция осуждает использование Россией оккупированных территорий для внутрироссийских процессов.

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