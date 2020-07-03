Швеция осудила "голосование" за поправки в Конституцию РФ в оккупированном Крыму

Швеция осуждает использование Россией оккупированных территорий для внутрироссийских процессов.

В Швеции осудили голосование в оккупированном Крыму за поправки в Конституцию Российской Федерации, которые предусматривают «обнуление» президентских сроков Владимира Путина и дают ему возможность еще дважды баллотироваться на пост президента после 2024 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, сегодня первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова встретилась с послом Королевства Швеция в Украине Тобиасом Тибергом.

В частности, Джапарова выразила надежду, что председательство Швеции в ОБСЕ в 2021 году усилит международное взаимодействие для освобождения Крыма. Собеседники также обсудили милитаризацию Россией Крымского полуострова, которая представляет серьезную опасность для Европы.

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В свою очередь, посол Швеции осудил Россию за проведение так называемого «голосования» по поправкам в Конституцию РФ на временно оккупированной территории Украины. Он также отметил, что Швеция осуждает использование Россией оккупированных территорий для внутрироссийских процессов.

Также Тиберг отметил усилия украинской власти в осуществлении системных реформ и подтвердил намерения Стокгольма продолжать взаимодействие в сфере гендерного равенства, децентрализации и поддержки развития возможностей предоставления административных услуг.

Как сообщал УНИАН, 1 июля в РФ состоялось основное голосования по поправкам в Конституцию. Внесение изменений в Конституцию президент РФ Владимир Путин инициировал в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.

Изменения в Конституцию РФ предусматривают «обнуление» президентских сроков Путина - после принятия поправок он сможет баллотироваться еще на два срока после 2024 года.

Для вступления поправок в силу необходимо, чтобы их одобрило более половины участников всенародного голосования. Явка значения не имеет - в отличие от референдума, где нужно, чтобы на участки пришли более половины избирателей.

Ранее Путин, комментируя поправку в Конституцию РФ, которая в случае принятия даст ему право баллотироваться на новый срок, заявил, что иначе «года через два вместо нормальной работы на многих уровнях власти» начнется «рыскание глазами» в поисках возможных преемников.

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