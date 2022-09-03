Послом ЕС в России Маркус Эдерер работал почти пять лет. Кто сменит его на этом посту неизвестно.

Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер ушел с этого поста.

Об этом дипломат сообщил телеканалу RTVI. Причины увольнения Эдерер не уточнил, но сказал, что покидает пост "со спокойной душой". Он добавил, что сделал то, что мог.

"Мы старались поддерживать пространство, коорое власть все больше ограничивала, мы старались сохранять его открытым", – сказал он, уточнив, что речь идет о возможности высказывать любую мысль.

Видео дня

Он отметил, что отношения РФ и ЕС начали ухудшаться в 2014 году после аннексии Крыма и вторжения на Донбасс. По его словам, с тех пор спад в отношениях ЕС и России только продолжался до 24 февраля. Дипломат отметил, что нападение РФ на Украину стерло фактически все, что можно назвать отношениями между ЕС и РФ.

"Мы призываем РФ вывести свои войска из Украины", - сказал он.

Послом Евросоюза в России Маркус Эдерер работал почти пять лет. Кто сменит его на этом посту пока неизвестно.

Эдерер родился в 1957 году в Германии. В 1988 году начал работу в МИД Германии. После нескольких дипломатических должностей работал в Федеральной разведывательной службе Германии, затем вновь продолжил службу в МИДе. 16 мая 2017 года был назначен послом Евросоюза в Москве, на этом посту он сменил литовца Вигаўдаса Ушацкаса.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что результатом войны России против Украины станет снижение зависимости Запада от импорта российских энергоносителей к чему, собственно, и начали стремиться западные страны.

Вас также могут заинтересовать новости: