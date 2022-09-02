Они предусматривают запрет на въезд в Евросоюз.

Европейский Союз расширил список персональных санкций против россиян.

Документ опубликован в официальном журнале Евросоюза, сообщает руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

В список вошли депутаты Государственной Думы Российской Федерации Алла Полякова и Антон Ткачев, а также член Совета Федерации РФ Валерий Пономарев.

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Персональные санкции предусматривают, в частности, запрет на въезд в Евросоюз.

Ермак отметил, что в список санкций входят уже около 100 организаций и более тысячи человек, среди которых российские политики, представители средств массовой информации и руководители крупных компаний.

Как сообщал УНИАН, ранее Вашингтон ввел санкции против ряда российских бизнесменов и "любовницы" президента Российской Федерации Владимира Путина и Алины Кабаевой.

Между тем Кабинет министров Украины одобрил предложения по применению персональных санкций против руководителя Русской Православной церкви патриарха Кирилла да еще семи ее представителей.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что из-за введения санкций против России Евросоюз скоро столкнется с экономическими проблемами.

"Конечно, мы столкнемся с серьезными проблемами в краткосрочной перспективе. Нельзя отрицать, что цены на газ растут. Но мы должны быть готовы заплатить цену за свободу. Потому что война в Украине - это не только война украинцев, это война за нашу свободу", - подчеркнул он.

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