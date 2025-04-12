Президент США настаивает на необходимости производства критически важных технологий в США.

Президент США Дональд Трамп после отмены пошлин на смартфоны и компьютеры продолжает призывать техногигантов к переносу своего производства в Соединенные Штаты. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает CNN.

"Президент Трамп ясно дал понять, что Америка не может полагаться на Китай в производстве критически важных технологий, таких как полупроводники, чипы, смартфоны и ноутбуки. Вот почему президент обеспечил триллионы долларов инвестиций США от крупнейших технологических компаний мира, включая Apple, TSMC и Nvidia", - сказала она.

По словам Ливитт, указанные компании по указанию Трампа "спешат как можно скорее" перенести свое производство в США.

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По данным издания, освобождение смартфонов, компьютеров, мониторов и различных деталей от пошлин может стать большой новостью для американских технологических гигантов, таких как Apple, который, по оценкам, размещает 90% своего производства и сборки iPhone в Китае.

"Президент заявил, что автомобили, сталь, фармацевтические препараты, чипы и другие конкретные материалы будут включены в специальные тарифы. Это гарантирует справедливое и эффективное применение тарифов", - сказала представитель Белого дома, отметив, что Трамп вскоре распорядится провести исследование влияния импорта полупроводников на национальную безопасность США.

Трамп поставил на "паузу" огромные пошлины

Как писал УНИАН, президент США Дональд Трамп объявил о "паузе" в тарифах. Однако это решение не распространялось на Китай. По словам американского лидера, таможенные тарифы США будут временно снижены до 10%.

12 апреля стало известно, что Трамп выводит из-под действия пошлин смартфоны и компьютеры, а также другие технологии даже из КНР, которые облагались 125% тарифами. По данным Bloomberg, это будет выгодно таким техногигантам, как Apple и Samsung.

На время действия "паузы" Трамп рассчитывает заключить 90 торговых соглашений за 90 дней. В Reuters оценили шансы, отметив, что нарастает скепсис относительно способности администрации США координировать большое количество переговоров одновременно.

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