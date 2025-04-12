Пока республиканские законодатели расхваливали решение Трампа о "паузе", демократы и экономисты выразили другое мнение.

Республиканцы похвалили решение президента США Дональда Трампа поставить на 90-дневную "паузу" введение экстремальных пошлин на импорт, преподнеся это как "победу". Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, законодатели от Республиканской партии высоко оценили решение Трампа. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон назвал "паузу" в ведении пошлин "искусством сделки".

"Президент Трамп создал рычаги влияния, усадил за стол переговоров многие страны и будет работать на благо американских рабочих, производителей и будущего Америки", - написал он в соцсетях.

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В свою очередь, сенатор от штата Айова Чак Грассли назвал американского лидера "великим специалистом по заключению сделок", отметив, что решение о паузе "вносит больше определенности".

Журналисты отметили, что некоторые республиканцы выражали опасения по поводу рисков тарифной политики Трампа до того, как тот объявил о "паузе". Сенатор Тед Круз, сначала выражавший обеспокоенность из-за того, что может начаться рецессия, похвалил американского лидера:

"Сегодняшнее объявление - это потрясающая новость", - сказал он.

Между тем, сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол выразил умеренный оптимизм относительно решения Трампа.

"10-процентные тарифы - это плохо, но они лучше, чем 60-процентные", - отметил он.

Миллиардер Билл Экман, говоря о подходе Трампа, заявил, что "теперь в США понимают, кто является предпочтительными торговыми партнерами и кто является проблемными". Он назвал Китай "плохим игроком".

Бывший руководитель PayPal Дэвид Сакс назвал решение Трампа "победой":

"Китай изолирован, а весь остальной мир выстраивается в очередь, чтобы заключить новые торговые сделки. Как вы думаете, произошло бы это, если бы Трамп попросил по-хорошему? Нет, никогда. Это был единственный способ переписать правила мировой торговли. И снова Трамп был прав во всем".

В издании отметили, что не все разделили воодушевление республиканцев. Главный экономист компании KPMG Диана Суонк сообщила, что эффективная процентная ставка во время "паузы" достигает 30,5 %, что гораздо хуже, прогнозировалось.

Основатель компании Virgin Ричард Брэнсон считает пошлины Трампа "колоссальной ошибкой". Он призвал американского лидера "изменить курс".

Такие законодатели-демократы, как Чак Шумер поддержал недовольство тарифами Трампа, отметив, что "весь этот хаос - игра для него".

"Эти постоянные колебания в политике создают опасные возможности для инсайдерской торговли. Кто в администрации заранее знал о последнем тарифном перевороте Трампа? Кто-нибудь покупал или продавал акции, получая прибыль за государственный счет? Я пишу в Белый дом - общественность имеет право знать", - возмутился сенатор Адам Шифф.

"Пауза" Трампа в тарифах - последние новости

Как писал УНИАН, 9 апреля президент США Дональд Трамп объявил о "паузе" в тарифах для всех, кроме Китая. Он сообщил, что таможенные тарифы США для всех стран временно будут снижены до 10%. Для для Китая пошлины достигли 125%.

12 апреля стало известно, что Трамп отменил пошлины на смартфоны, компьютеры, процессоры и микрочипы, в том числе, для товаров из Китая. Предполагается, что это принесет выгоду Apple и Samsung.

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