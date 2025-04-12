Эксперты считают, что США, вероятно, придется продлевать 90-дневную паузу на новые тарифы.

Администрация президента США Дональда Трампа поставила амбициозную цель заключить 90 торговых соглашений за 90 дней, но эксперты выражают сомнения по поводу такой возможности, пишет Reuters.

Отмечается, что о планах администрации США в пятницу объявил торговый советник Трампа Питер Наварро в эфире Fox Business.

"Мы сможем заключить 90 сделок за 90 дней. Это возможно. Президент - главный переговорщик, ничего не происходит без его участия", - процитировало агентство Наварро.

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Также сообщается, что глава Еврокомиссии по вопросам торговли Марош Шефчович в понедельник прибудет в Вашингтон для срочных переговоров по новым тарифам Трампа. ЕС является одним из крупнейших торговых партнеров США с объемом двусторонней торговли почти на 1 триллион долларов за прошлый год.

Но, как отметило издание, на время визита Шефчовича главный участник переговоров Трампа по пошлинам, министр финансов Скотт Бессент будет находиться в Буэнос-Айресе, чтобы продемонстрировать поддержку экономических реформ Аргентины, хотя общая годовая торговля Аргентины с США составляет всего 16,3 миллиарда долларов.

Отсутствие Бессента лишь усиливает скепсис относительно способности администрации США координировать такое большое количество переговоров одновременно, отметило агентство.

"Для принятия этих решений понадобятся серьезные переговоры. Нет никакого способа в течение этого периода времени заключить комплексное соглашение с любой из этих стран", - отметила бывший главный переговорщик торгового представителя США Венди Катлер.

По ее словам, заключение торговых соглашений, которые бы удовлетворяли как Трампа, так и финансовые рынки, является "большой задачей". И команде Трампа, сказала Катлер, вероятно, придется определить приоритетность ключевых стран, а также продлить 90-дневную паузу на новые тарифы.

Новые тарифы Трампа: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, 9 апреля Трамп объявил о "паузе" в тарифах для всех, кроме Китая. Для последнего же они не просто остались на повышенном уровне, а дополнительно выросли до 125%. Также президент Америки похвастался, что 75 стран мира обратились в Вашингтон с предложением обсудить вопросы торговли, в частности проблему таможенных тарифов.

В ООН предупредили о катастрофических последствиях из-за пошлин Трампа. Глава торгового агентства ООН Памела Кокс-Гамильтон считает, что новые тарифы могут ударить по развивающимся странам даже сильнее, чем сокращение иностранной помощи. По данным Международного торгового центра, мировая торговля может сократиться на 3-7%, а мировой ВВП - на 0,7%.

В Китае заявили, что пошлины Трампа могут спровоцировать в мире гуманитарный кризис. По словам министра торговли Китая Ван Вэньтао, члены Всемирной торговой организации должны объединиться, чтобы противостоять "односторонности, протекционизму и практикам запугивания с помощью сотрудничества и многосторонности". Он добавил, что наименее развитые страны сталкиваются с одними из самых больших рисков из-за американских пошлин.

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