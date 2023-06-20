На конференцию в Бельгию приехали российские чиновники, поддерживающие войну и помогающие проводить мобилизацию.

В Бельгии вспыхнул скандал вокруг министра иностранных дел страны Аджи Лябиб из-за виз, выданных представителям Ирана и России. Встал вопрос об отставке министра, сообщает агентство Reuters.

Так, Лябиб одобрила запросы на визы для граждан России и Ирана, которые хотели принять участие в "Брюссельском урбанистическом саммите". Он состоялся на прошлой неделе и собрал представителей более 300 городов мира, включая Киев, Тегеран и российскую Казань.

Когда бельгийская общественность узнала, что визы получили представители двух самых "подсанкционных" стран мира, вспыхнул скандал. Государственный секретарь по вопросам внешних отношений и внешней торговли бельгийского правительства Паскаль Смет уже подал в отставку по этой причине.

Как выяснило издание The Brussels Times, среди приглашенных россиян оказалась вице-мэр Казани Евгения Лодвигова, которая открыто поддерживает агрессивную войну РФ против Украины и активно вовлечена в мероприятия по мобилизации солдат в армию агрессора на территории Республики Татарстан.

На этом фоне бельгийская оппозиция потребовала отставки главы МИД Аджи Лябиб.

"Остается открытым вопрос, почему она согласилась выдать эти визы? И почему имя Бельгии всегда должно быть запятнано внешними отношениями, которые она не может контролировать?" – заявили в оппозиции.

В среду бельгийские депутаты соберутся на заседание, чтобы обсудить вопрос возможной отставки министра.

Крымский скандал Аджи Лябиб

Действующая глава МИД Бельгии уже не первый раз попадает в скандал, связанный с Россией. В июле 2022 года она получила должность министра, после чего сразу же стало известно, что ровно за год до этого, еще будучи журналисткой, Лябиб посещала оккупированный Россией Крым. Причем тогда она отказалась назвать его украинским.

После того, как с назначением Лябиб министром разразился дипломатический скандал, ей пришлось писать письмо с объяснением главе МИД Украины. Позднее она принесла официальные извинения за поездку в Крым во время своей журналистской деятельности. В ноябре она побывала с визитом в Киеве.

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