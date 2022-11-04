Первая леди надеется, что реализация этих проектов станет возможной в ближайшее время.

Власть Португалии решила помочь Украине в восстановлении школ и детсадов Житомирской области.

Первая леди Елена Зеленская встретилась с президентом Марселу Ребелу де Соузой и обсудила соответствующий вопрос, передает Офис президента.

"Особенно благодарна за приют, который Португалия предоставляет украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома и бежать от ужасов войны", – подчеркнула Зеленская.

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Первая леди надеется, что реализация этих проектов станет возможной в ближайшее время.

"В этом контексте для нас очень ценным является решение правительства Португалии присоединиться к восстановлению школ и дошкольных учебных заведений в Украине, в частности в Житомирской области. Рассчитываю, что начало реализации соответствующих проектов станет возможным в ближайшее время", – сказала она.

Помощь Португалии Украине

Португалия с начала войны передала Украине определенные виды техники, вооружения, боеприпасы, бронетехнику, системы связи и беспилотными, а также медицинские средства. Власти страны заявили о готовности Португалии принимать беженцев и раненых бойцов и тренировать украинских военнослужащих.

По состоянию на конец июля Лиссабон предоставил Киеву 315 тонн военной помощи для противостояния полномасштабному российскому нападению.

14 октября стало известно, что Португалия отправит Украине вертолеты российского производства.

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