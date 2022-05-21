Премьер-министры Украины и Португалии подписали соответствующий меморандум о финпомощи.

Португалия предоставит Украине финансовую помощь на сумму 250 млн евро.

Соответствующий меморадный подписали премьеры Украины и Португалии Денис Шмыгаль и Антониу Кошта во время его визита в Киев.

"Первый транш в размере до 100 млн евро Украина должна получить уже в этом году. Это поможет Украине сохранить макроэкономическую стабильность во время войны и позволит скорее восстановиться после нашей победы. Спасибо Португалии за эту поддержку!", - написал Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, сегодня в рамках визита в Украину премьер-министр Португалии Антониу Кошта посетил Ирпень в Киевской области. После визита он выразил потрясение увиденным в городе.

Также глава португальского правительства заявил, что его визит проходит в знак солидарности с Украиной и ее народом. "Мы осуждаем варварское вторжение России. Португалия поддерживает Украину", – заявил Кошта.

После визита в Ирпень он встретился с премьер-министром Денисом Шмыгалем и президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Вас также могут заинтересовать новости: