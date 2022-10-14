Эти вертолеты не могут эксплуатироваться в Португалии из-за санкций Евросоюза.

Португалия передаст Украине шесть вертолетов "Камов" советского производства, которые были лишены лицензии на эксплуатацию из-за введенных антироссийских санкций.

Об этом объявила министр обороны Португалии Елена Каррейрас по итогам министерской встречи НАТО в Брюсселе, сообщает Observador.

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"По просьбе Украины и в координации с министерством внутренних дел мы предоставим в распоряжение Украины наш парк вертолетов "Камов", которые из-за нынешнего сценария, санкций, наложенных на Россию, мы больше не можем эксплуатировать, фактически они не имеют сертификатов летной годности и мы даже не сможем их отремонтировать", - пояснила ситуацию Каррейрас.

Она подчеркнула, что вертолеты будут "чрезвычайно полезными для Украины, и наши украинские коллеги были очень благодарны за оказанную помощь".

Один из вертолетов сломался в результате аварии, поэтому украинская сторона должна отремонтировать его, уточнила глава португальского Минобороны.

Каррейрас отметила, что Португалия будет стараться передать Киеву эти вертолеты как можно скорее.

Также она подтвердила готовность Португалии участвовать в тренировочной миссии Евросоюза по оказанию военной помощи Украине, но формы такого участия еще обсуждаются.

Помощь Португалии Украине

Португалия уже передала Украине определенные виды техники, вооружение, боеприпасы, бронетехнику, системы связи и беспилотники, медицинские средства, а также выразила готовность принимать беженцев и раненых бойцов и тренировать украинских военнослужащих.

По состоянию на конец июля Лиссабон предоставил Киеву 315 тонн военной помощи для противостояния полномасштабному российскому нападению.

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