Россияне перегруппировали свои силы и средства на Бахмутском направлении.

В Бахмуте российские войска ежесуточно совершают до 50 штурмов, ситуация остается сложной, но контролируемой, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

Она отметила, что российские оккупанты продолжают наступление на востоке одновременно на четырех направлениях: Лиманском, Авдеевском, Марьинском и Бахмутском.

"Но больше всего наступательных усилий враг применяет на Бахмутском направлении. Там он сконцентрировал самые профессиональные свои подразделения, использует значительное количество артиллерии и авиации. Ежесуточно враг осуществляет в Бахмуте от 40 до 50 штурмов и более 500 обстрелов", - рассказала Маляр.

По ее словам, не оставляя цели взять Бахмут под контроль, враг перегруппировал свои силы и средства на этом направлении. Поскольку противник обычно проигрывает украинским Силам обороны в уличных боях, отметила замминистра, он выбирает тактику тотального уничтожения зданий и сооружений.

"Просто уравнивает город с землей. Это делается с целью лишить наших защитников возможности держать позиции в городе", - сказала Маляр.

"Вместе с тем, враг не достиг своей цели. За Бахмут продолжаются тяжелые бои. Ситуация сложная, но контролируемая", - добавила она.

Война в Украине 13 апреля - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, 13 апреля в вечерней сводке Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что самые ожесточенные бои сейчас продолжаются за Бахмут и Марьинку.

10 апреля командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский заявил, что на Бахмутском направлении российские оккупанты перешли к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли.

Сырский посетил "самые горячие" участки фронта на Бахмутском направлении.

По его словам, Силы обороны своими действиями истощили "вагнеровцев", поэтому враг вынужден сейчас привлекать к боям за Бахмут спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения. По его словам, бои носят жесткий характер с обеих сторон. Как подчеркнул Сырский, ситуация сложная, но контролируемая.