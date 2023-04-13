Поражение страны может стать для КНР "поощрение к вторжению", считает он.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Китай может напасть на Тайвань, если Украина проиграет в войне.

Как пишет Sky News, такое заявление он сделал в ходе встречи Атлантического совета в Вашингтоне. По его мнению, в этом случае Китай "может быть поощрен к вторжению". Министр отметил, что видит много взаимосвязей и взаимозависимостей между войной и ситуацией на Тайване.

"Не дай Бог, если Украина падет, если Украина будет завоевана, на следующий день Китай может напасть на Тайвань", - сказал Моравецкий.

Видео дня

Возможная война за Тайвань

В Соединенных Штатах Америки обеспекоены тем, что Китай может готовиться к возможной войне за Тайвань в 2027 году. По данным развдеки, китайская армия хочет стать к тому времени достаточно сильной, чтобы предотвратить любое вмешательство США в конфликт.

В апреле Китай начал интенсивные военные учения вокруг Тайваня. В Штатах ответили, что внимательно следят за ними.

В мае 2022 года американский президент Джо Байден пообещал защитить Тайвань военными средствами в случае нападения Китая.

Глава министерства иностранных дел Тайваня заявил, что действия Китая могут свидетельствовать о подготовке к началу войны.

Вас также могут заинтересовать новости: