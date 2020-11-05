В австралийском городе Брисбен попугай спас хозяина во время пожара.
Читайте такжеБаффи-спасительница: в Сумах овчарка пришла на помощь упавшей в погреб хозяйке (видео)Об этом пишет Sky News.
Во вторник, 3 ноября, Антон Нгуйен проснулся от крика своего попугая по кличке Эрик.
Птица начала выкрикивать его имя ещё до того, как сработал детектор дыма.
"Я услышал хлопок, и Эрик - мой попугай - начал кричать, так что я проснулся и почувствовал запах дыма", - сказал он австралийской радиовещательной корпорации.
Мужчина схватил попугая, открыл дверь и увидел, что часть дома охвачена огнем. Благодаря попугаю Антон вовремя вышел из дома и не пострадал.
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