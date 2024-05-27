Отмечается, что даже некоторые из ближайших восточноевропейских союзников Украины в последние недели стали более сдержанными в отношении этого плана.

Союзники по НАТО требуют, чтобы уходящий в отставку глава Йенс Столтенберг на этой неделе более ясно представил свой план по обещанию огромной поддержки Украины в размере 100 миллиардов евро, пишет Politico.

"Это предложение, являющееся частью плана генерального секретаря НАТО по "защите от Трампа" финансовой поддержки Киева в случае, если бывший президент США, скептически относящийся к Украине, будет переизбран в ноябре, остается острым вопросом среди членов Альянса", - говорится в публикации.

Отмечается, что "за кулисами" даже некоторые из ближайших восточноевропейских союзников Украины в последние недели стали более сдержанными в отношении этого плана, задаваясь вопросом, где и как будет получена такая огромная сумма денег - ведь до июльской встречи лидеров НАТО в Вашингтоне осталось всего несколько недель.

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"План немного запутанный", - сказал восточноевропейский чиновник на условиях анонимности.

Он добавил, что страны ожидают, что Столтенберг внесет больше ясности во время пражской встречи министров иностранных дел стран НАТО.

"Еще неизвестно, поддержат ли этот план "европейские тяжеловесы" НАТО Германия и Франция. Париж предпочел сохранить расходы на оборону в рамках ЕС, а не НАТО, в то время как канцлер Олаф Шольц не желает тратить больше, чем уже выделено", - пишет Politico.

Другой чиновник, также из дружественной Украине страны, сказал, что он "не удивится", если цифра в 100 миллиардов евро в конечном итоге будет пересмотрена, но предсказал, что союзникам придется найти способы продемонстрировать конкретную поддержку Киеву.

Еще два чиновника, знакомые с ходом дискуссии, подтвердили, что переговоры продолжаются, особенно относительно суммы денег и способов ее распределения.

Пятый чиновник предупредил, что, хотя министры и Столтенберг обсудят детали на пражской встрече, никаких официальных решений принято не будет, учитывая "неформальный" характер встречи.

Напомним, глава НАТО Столтенберг опасается, что финансирование Украины может иссякнуть при отсутствии конкретных обязательств. Первоначальный план канцелярии генерального секретаря заключался в том, чтобы союзники по НАТО выделили 100 миллиардов евро в течение пяти лет, продемонстрировав США, что Европа платит свою долю в поддержке Киева.

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