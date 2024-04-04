Отмечается, что такое радикальное изменение политики Альянса требует одобрения всех членов.

Предложение генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о пятилетнем пакете военной помощи для Украины на сумму до 100 миллиардов долларов вызвало неоднозначную реакцию со стороны министров иностранных дел стран Альянса, пишет Politico.

Отмечается, что план генсека "перевернет" нынешнюю роль НАТО, так как большинство из 32 членов Альянса поставляют военную помощь и денежные средства Украине через возглавляемый США формат "Рамштайн", который занимается поставками оружия для Украины.

Указывается, что, если НАТО возьмет на себя ответственность за этот орган, это будет означать, что Альянс выйдет за рамки своей прежней роли и сосредоточится только на нелетальных поставках в Украину.

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Такое радикальное изменение политики НАТО требует одобрения всех членов, и первоначальная реакция министров 3 апреля в Брюсселе была неоднозначной, пишет Politico.

Как сообщил один из дипломатов на условиях анонимности, некоторые министры "закатили глаза" из-за суммы в 100 миллиардов, задаваясь вопросом, откуда она взялась.

Министр иностранных дел Бельгии прямо заявил: "Опасно давать обещания, которые мы не можем сдержать".

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский сказал: "Мы приветствуем эту инициативу, но нам нужно увидеть практические аспекты и детали".

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес отметил: "Нам нужно подсчитать, сколько Украине нужно для сохранения демократии, суверенитета и территориальной целостности. И когда у нас будет такая сумма, мы должны решить, как мы можем ее получить".

Некоторые западноевропейские страны выразили обеспокоенность тем, что предоставление НАТО такого количества денег и власти подорвет усилия Европейского Союза играть более важную роль в обороне.

Самая пророссийская страна НАТО Венгрия сопротивляется данной инициативе.

$100 миллиардов на помощь Украине от НАТО - главное

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с предложением о так называемой Миссии для Украины, которая предполагает пакет военной помощи Украине на 5лет на сумму до 100 миллиардов долларов. В случае одобрения данной инициативы Альянс также получит контроль над возглавляемой США группой "Рамштайн", которая координирует поставки оружия для Украины. Отмечалось, что таким образом Альянс попытается защитить Украину от "ветра политических изменений" в США.

Позже стало известно, что Белый дом не поддерживает идею передать под руководство НАТО группу "Рамштайн". Сомнение по этому поводу выразил советник по связям с национальной безопасностью Белого дома Джон Кирби.

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