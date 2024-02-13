Сенат США проголосовал за прекращение дебатов по законопроекту о помощи Украине.

Сенат США проголосовал за прекращение дебатов по законопроекту о помощи Украине. Как пишет The Wall Street Journal, это решение было поддержано 66 сенаторами (при необходимых 60), против проголосовали 33 сенатора.

Отмечается, что после принятия законопроекта его передадут в Палату представителей, где его ждет неопределенная судьба из-за большей власти скептиков в отношении Украины и влияния Дональда Трампа, который выступал против увеличения помощи. Некоторые законодатели требуют жестких мер на границе США в качестве условия любой помощи, повторяя требования прошлого года.

Сторонники законопроекта Сената утверждали, что США рискуют собственной безопасностью и текущим глобальным порядком, если они замкнутся в себе и проигнорируют рост авторитарных сил во всем мире.

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Некоторые противники республиканцев назвали бессмысленностью продолжение помощи военным действиям, утверждая, что у Америки нет ресурсов, чтобы продолжать поддерживать Киев, или что президент России Владимир Путин все равно одержит победу. Другие оппоненты Республиканской партии настаивали на том, что США должны лучше защитить свою границу, прежде чем оказывать больше помощи за границей.

В то же время многие республиканцы в Палате представителей ожидают, что спикер Майк Джонсон, союзник Трампа, возобновит попытку связать безопасность границы с пакетом финансирования.

"Республиканцы Палаты представителей с самого начала дебатов четко заявили, что любое так называемое дополнительное законодательство о национальной безопасности должно признавать, что национальная безопасность начинается на нашей границе", — сказал спикер Джонсон в заявлении в понедельник. Он сказал, что Палате представителей "придется продолжать работать по собственному желанию над этими важными вопросами".

Помощь Украине от США

В четверг, 8 февраля, Сенат США начал рассмотрение нового законопроекта о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Ожидается, что на этой неделе свое окончательное слово скажет верхняя палата парламента - Сенат, где доминируют демократы.

Но после этого свое согласие на отправку оружия должна дать еще и нижняя палата - Палата представителей, доминируют республиканцы. Ранее именно эта палата Конгресса не могла принять закон о помощи Украине, из-за чего его рассмотрение начали по немного нестандартной схеме-из Сената.

Как отмечали СМИ, в Республиканской партии США боятся, что принятие законопроекта о военной помощи Украине свяжет руки Дональду Трампу в случае его избрания президентом, а в худшем случае может привести к его импичменту.

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