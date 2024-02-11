Он считает, что США не должны никому давать деньги под честное слово - только заемом.

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал финансовую помощь Соединенных Штатов для Украины, Израиля и Тайваня. Он считает, что деньги должны даваться в долг, а не предоставляться просто так.

Об этом написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Политик акцентировал, что Америка нет никому давать деньги под честное слово - только как заем.

"Никакие деньги в форме иностранной помощи не должны предоставляться ни одной стране, если это только не делается в виде займа, а не просто передачи средств", - указал он.

Видео дня

Трамп отметил, что деньги можно занимать на чрезвычайно выгодных условиях: без процентов и на неограниченный срок. Кроме того, такой долг должен быть обусловлен со стороны США, иначе, страна ведет себя как "дурочка".

"Мы никогда больше не должны давать деньги без надежды на их возврат или без каких-либо "обусловливаний". Соединенные Штаты Америки больше не должны шить себя в дураки!",- подытожил он.

Финансовая помощь США Украине

Вечером пятницы, 9 февраля, Сенат США проголосовал за рассмотрение пакета финансирование для Украины, Израиля и других приоритетных вопросов нацбезопасности на сумму 95,3 миллиарда долларов. Теперь законопроект будет ближе к прохождению верхней палаты.

Законопроект предусматривает 60 миллиардов долларов для Украины, 14 миллиардов долларов на помощь безопасности Израиля, 9 миллиардов долларов на гуманитарную помощь гражданскому населению в Секторе Газа, на Западном берегу и в Украине и 4,8 миллиарда долларов на поддержку союзников в Индийско-Тихоокеанском регионе.

Вас также могут заинтересовать новости: