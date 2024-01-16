Большинство законодателей ЕС считают, что решение Комиссии о выделении средств не было основано на объективных улучшениях.

Большинство политических групп в Европейском парламенте хотят провести расследование решения Европейской комиссии о размораживании средств, выделяемых Венгрии, а затем подать иск в высший суд ЕС и вынести вотум недоверия, а также лишить Венгрию права голоса.

Издание Euractiv пишет, что Комиссия выделила Венгрии 10,2 миллиарда евро 13 декабря, накануне саммита ЕС по поддержке Украины, в надежде предотвратить угрозу срыва переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Хотя "зеленый свет" был ожидаем, он быстро вызвал возмущение: законодатели ЕС обвинили Комиссию в том, что она поддалась на "шантаж" Венгрии.

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Ожидается, что в четверг, 18 января, парламент одобрит резолюцию с жесткими формулировками. Ключевые пункты документа - призыв к Совету лишить Венгрию права голоса в соответствии со статьей 7.2 договора ЕС и начать парламентское расследование для определения законности решения Комиссии о размораживании венгерских средств с целью начала разбирательства в Суде ЕС.

Статья 7.2 предусматривает, что парламент с одобрения большинства в две трети голосов может призвать Венгрию к ответу перед Европейским советом по поводу нарушения верховенства закона, после чего национальные лидеры ЕС могут принять решение о лишении страны права голоса.

Парламент также "поручит своему Комитету по юридическим вопросам как можно скорее предпринять необходимые шаги в связи с решением Комиссии, приведшим к размораживанию 10,2 млрд евро, включая анализ юридической службы в соответствии с правилом 149, с целью рассмотрения законности решения... в Суде", - говорится в проекте резолюции.

"Мы также посылаем сильный сигнал Комиссии: если они просто распределят миллиарды евро, чтобы обойти вето Венгрии, им это с рук не сойдет. (...). Поскольку верховенство закона в Венгрии не работает, Европейский парламент подает этот иск против Комиссии", - сказал Euractiv один из ведущих разработчиков резолюции, евродепутат от "зеленых" Даниэль Фройнд.

Большинство законодателей ЕС считают, что решение Комиссии о выделении средств не было основано на объективных улучшениях в судебной системе и верховенстве закона в Венгрии, как утверждает исполнительная власть ЕС.

Проблема Венгрии в ЕС - последние новости

В Венгрии за последние 13 лет зафиксированы нарушения принципов верховенства закона и демократических институтов, а такде звучат обвинения в преследовании религиозных и сексуальных меньшинств. Из-за этого в Евросоюзе Виктора Орбана официально признали автократом.

Дополнительным поводом для раздражения Венгрией в ЕС стала позиция Орбана в отношении войны в Украине. Будапешт не только отказывается помогать Украине оружием и деньгами, но и всячески блокирует совместную помощь ЕС, пользуясь правом вето.

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