Страна ускорит выделение ранее обещанных 3,5 миллиардов евро.

Нидерланды ускорят выделение денег на поддержку Украины. Первые 2 млрд евро будут направлены уже в этом году, а не в 2026-м, как планировалось ранее.

Такое заявление сделал пресс-секретарь премьер-министра Нидерландов Дика Схофа, сообщает France24 по итогам встречи лидеров в Париже. По его словам, в целом страна выделит 3,5 млрд евро.

"Нидерланды ускорят выделение обещанных 3,5 миллиардов евро (3,78 миллиарда долларов) поддержки для Украины и пришлют 2 миллиарда евро в этом году, а не в 2026 году", – говорится в сообщении.

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Швеция планирует увеличить объемы военной помощи Украине. Страна планирует до 2030 года увеличить расходы на оборону до 3,5% ВВП. В то же время сумму помощи Украине там хотят увеличить с около 2,5 млрд долларов до 4 млрд долларов на 2025 год.

Между тем президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что его страна выделит 2 миллиарда евро военной помощи Украине. В новый пакет войдут такие средства, как ракеты для самолетов Mirage, боеприпасы, ПТРК, бронемашины, инвестиции в ОПК и тому подобное.

Несколько дней назад Германия одобрила дополнительные миллиарды на оборону Украины. Власти страны договорились, что 3 миллиарда евро выделят дополнительно к ранее запланированной помощи. В то же время на 2026-2029 годы выделили ассигнования на сумму 8,25 миллиарда евро.

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