В пакет войдут ракеты для самолетов Mirage, боеприпасы, ПТРК, бронемашины, инвестиции в ОПК и тому подобное.

Франция выделит дополнительные 2 миллиарда евро на военную помощь для Украины. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

По словам Макрона, эти деньги пойдут на первоочередные нужды ВСУ.

"Это противотанковые ракеты Milan, средства противовоздушной обороны ракеты Міса, которые оснащены на Mirage, ракеты наземной защиты Mistral. Это также средства, которые позволят Украине держать фронт, как бронемашины. Это боеприпасы, включая дистанционно управляемые боеприпасы. И это также производство техники в Украине благодаря партнерским отношениям с нашими оборонными предприятиями", - сказал Макрон.

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Он также заявил о поддержке намерений Дональда Трампа как можно быстрее закончить войну в Украине. По словам Макрона, переговоры в Саудовской Аравии могут стать первым шагом к более широкому прекращению войны.

"Хотя я вижу соблазн российской стороны переписывать, перетолковывать то, что уже обсуждалось или соглашалось, путем перечисления новых условий. И к тому же Россия не доказывает, что она действительно хочет мира, поскольку день за днем она продолжает наносить интенсивные удары по территории Украины, в том числе по гражданским объектам. Мы осуждаем эти удары, они должны быть полностью прекращены", - добавил Макрон.

Кроме того, президент Франции отметил, что во время завтрашней дискуссии стороны обсудят возможности контроля длительного поддержания прекращения огня. Также стороны должны обсудить будущую модель украинской армии.

"Когда будет подписано мирное соглашение, самая большая гарантия для Украины - это иметь свою собственную армию, которая будет стоять первым заслоном и препятствовать новым атакам, новой возможности атаки российской армии. Четвертый элемент (дискуссии, - УНИАН) - это силы обеспечения гарантий. Они не будут стоять непосредственно на линии контакта, а станут вторым заслоном для того, чтобы быть силой сдерживания", - отметил Макрон.

Мирные переговоры: важные новости

Накануне стало известно, что Украина согласовала с США перечень объектов, которые Россия не может атаковать в рамках соглашения о прекращении огня. Отмечается, что они касаются электроэнергетического, нефтегазового комплексов, атомной и угольной промышленности, энергетического машиностроения - производства энергетического оборудования.

Между тем журналисты Reuters сообщают, что Европа начинает отступать от идеи отправки миротворцев в Украину. Журналисты отмечают, что эта идея натолкнулась на материально-технические и политические ограничения, включая противодействие тандема РФ и США.

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