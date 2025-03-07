По словам министра обороны, также обсуждался проект "Линия дронов".

Украина получит от Нидерландов 700 миллионов евро финансовой помощи на закупку дронов. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров на своей странице в Facebook.

"Продолжаю работу в командировке, сегодня - Нидерланды. Рад встретиться с моим другом, министром обороны Рубеном Брекельмансом. Нидерланды - среди лидеров поддержки Украины, и эта поддержка остается неизменной", - написал он.

Умеров рассказал, что Нидерланды выделяют 700 миллионов евро на дроны для Украины. Также он обсудил со своим коллегой развитие проекта "Линия дронов".

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"Отдельно обсудили этот важный проект, который помогает масштабировать современный боевой опыт. Нидерланды готовы поддерживать его и способствовать его расширению", - поделился министр обороны Украины.

Кроме того, Умеров заявил, что обсудил с Брекельмансом укрепление ПВО Украины. По его словам, обсуждались конкретные шаги, которые помогут Украине эффективнее противостоять российским ракетным и дроновым атакам.

Дроны на войне в Украине - важные новости

Ранее командир 429-й отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал, когда Украина выйдет на паритет с РФ в дронах на оптоволокне. Россия быстрее нарастила производство, потому что имеет лучший доступ к китайским оптоволоконным кабелям, сказал он.

Кроме того, в подразделениях Вооруженных сил Украины теперь будут использоваться беспилотные авиационные комплексы NORD украинского производства. В Минобороны рассказали, чем они интересны.

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