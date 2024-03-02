По словам Антти Хяккянена, Европа не осознала серьезности войны сквозь призму истории.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен призывает страны Запада усилить поддержку Украины. Об этом информирует Yle.

По словам чиновника, Европа не осознала серьезности войны сквозь призму истории и не предоставила Украине достаточной поддержки.

"Деньги на поддержку вооружений в Украине должны быть найдены немедленно", - заявил Хяккянен.

Также глава Минобороны отметил важность увеличения собственного производства вооружений в странах ЕС. При этом он отметил, что определенные успехи в этом уже есть.

"Европейские страны смогли увеличить собственное производство и они близки к достижению цели", - подчеркнул глава минобороны Финляндии.

Помощь Запада Украине - последние новости

Европа даст Украине дальнобойное оружие, когда ухудшится ситуация на фронте. Об этом сообщил канцлер Министерства обороны Эстонии Кусти Сальм.

По его словам, Украину ожидает тяжелый период в войне, пока помощь Запада не позволит найти ей равновесие в этой битве.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский обвинил Запад в недостаточной поддержке Киева.

Он, в частности, отметил, что затягивание с поставками оружия для Украины приводит к тому, что список детей, чьи жизни забирает РФ, постоянно растет.

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