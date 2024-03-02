Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен призывает страны Запада усилить поддержку Украины. Об этом информирует Yle.
По словам чиновника, Европа не осознала серьезности войны сквозь призму истории и не предоставила Украине достаточной поддержки.
"Деньги на поддержку вооружений в Украине должны быть найдены немедленно", - заявил Хяккянен.
Также глава Минобороны отметил важность увеличения собственного производства вооружений в странах ЕС. При этом он отметил, что определенные успехи в этом уже есть.
"Европейские страны смогли увеличить собственное производство и они близки к достижению цели", - подчеркнул глава минобороны Финляндии.
Помощь Запада Украине - последние новости
Европа даст Украине дальнобойное оружие, когда ухудшится ситуация на фронте. Об этом сообщил канцлер Министерства обороны Эстонии Кусти Сальм.
По его словам, Украину ожидает тяжелый период в войне, пока помощь Запада не позволит найти ей равновесие в этой битве.
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский обвинил Запад в недостаточной поддержке Киева.
Он, в частности, отметил, что затягивание с поставками оружия для Украины приводит к тому, что список детей, чьи жизни забирает РФ, постоянно растет.
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