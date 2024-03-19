Известно, что такой пакет является частью сотрудничества между Бельгией и Нидерландами, эти страны будут помогать Украине в обеспечении необходимыми снарядами.

Бельгия планирует передать Украине пакет военной помощи на сумму 450 миллионов долларов. В него войдут около трех сотен боевых бронированных машин LMV и три минных тральщика. Об этом пишут издания Belga и Shephard Media, ссылаясь на слова министра обороны страны Людивина Дедондера.

Известно, что этот пакет поддержки является частью сотрудничества между Бельгией и Нидерландами, которую направили на усиление военного потенциала Украины. Дедондер отметил, что в рамках этой помощи Украина получит артиллерийские боеприпасы и большое количество бронетехники, а именно 280 итальянских бронемашин Iveco LMV Lynx.

Также с помощью этого сотрудничества Бельгия предоставит базовое обучение, а Нидерланды будут обучать украинские экипажи кораблей-минников. В то же время Бельгия предоставит Киеву 665 миллионов долларов военной помощи в течение 2024 года. Почти половина этой суммы пойдет на дополнительные артиллерийские снаряды.

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Что известно о бронемашинах LMV

Спецподразделение IVECO по военному обеспечению IVECO Defense Vehicles (Iveco DV) представило полноприводный LMV в 2001 году, чтобы обеспечить транспортное средство с высоким уровнем проходимости и бронезащиты.

Бронемашина имеет такие функции, как разведка, патрулирование, связь и утилитарные функции. Известно, что в 15 разных стран было продано более 4 тысяч LMV1, в том числе и в Италию, которая заказывала более двух тысяч таких автомобилей.

Военная помощь для Украины: последние новости

В Совете министров иностранных дел ЕС 18 марта окончательно одобрили выделение 5 миллиардов евро на оружие для Украины. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, сейчас не должно быть никаких задержек поставок оружия для украинских военных.

"Украинский солдат - единственная надежда Европы на сохранение мира. Не должно быть никаких ограничений или задержек в обеспечении украинских военных всем, в чем они нуждаются, чтобы сломать хребет российским оккупационным войскам на украинской земле", - отметил он.

Также в конце февраля министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил о новом пакете военной помощи Украине. Кроме того, по его словам, Соединенное Королевство будет обучать украинских воинов вместе с другими партнерами.

"Сегодня я могу объявить о новом пакете из 200 противотанковых ракет Brimstone в дальнейшем усилении для защиты Украины. Ранее эти ракеты имели значительное влияние на поле боя, в одном случае заставив российские силы оставить и отступить при попытке переправиться через реку", - отметил тогда он.

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