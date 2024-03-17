Бывшая советская страна-сателлит пользуется благами своего прошлого и хорошими отношениями с теми, кого Россия считает друзьями.

Украина вот-вот получит крупные партии боеприпасов, за которые борется Чехия - бывшее советское государство-сателлит, одно из самых ярых сторонников Украины.

Как говорится в материале The Wall Street Journal, Чехия приобрела около 800 000 артиллерийских снарядов от различных поставщиков по всему миру и нашла еще 700 000, которые можно купить дополнительно. Речь идет о 300 000 снарядов советского образца и около 500 000 снарядов западного производства. Как отмечают в чешском правительстве, по мере поступления средств будет доступно больше снарядов.

Поставки, которые, по словам чешских официальных лиц, могут начать поступать в Украину в течение нескольких недель, происходят из-за нехватки боеприпасов и войск, которые заставляют украинскую армию отступать на некоторых участках. По оценкам западных разведок, украинские силы настолько истощены, что сейчас они выпускают только два снаряда на каждые 10 выстрелов России.

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Чешская инициатива

Россия, напротив, наращивает внутреннее производство и привлекает союзников, таких как Северная Корея, Иран и Беларусь, к поставкам. Некоторые военные аналитики говорят, что Украине нужно до 200 000 снарядов различного калибра ежемесячно, чтобы получить преимущество. Поставки, организованные Чехией, могут помочь воинам продвигаться дальше и вести оборону.

"Чешская инициатива поможет Украине стабилизировать фронт и восстановить преимущество", - сказал Нико Ланге, бывший глава исполнительного аппарата министерства обороны Германии.

В отличие от США, Франции или Германии, которые в основном сосредотачивались на наращивании внутреннего производства для поставок в Украину, чешские чиновники заявили, что их инициатива сосредоточена на закупке имеющегося оружия. Чехи начали тихо ездить по миру, заключая соглашения о продаже и договариваясь об экспортных лицензиях с десятками стран-производителей.

Чешские чиновники заявили, что прошлое страны как бывшего советского сателлита стало неожиданным преимуществом. Это подарило стране как значительную оружейную промышленность с глобальными клиентами, так и хорошие отношения со многими странами Глобального Юга с большими запасами оружия советских времен и способностью производить больше.

Официальные лица не комментируют, откуда поступают снаряды, но говорят, что среди поставщиков есть некоторые союзники России. Зато, по словам западных чиновников, аналогичные обращения США и западноевропейских стран к потенциальным поставщикам в Африке, Азии и Латинской Америке были отклонены.

Официальные лица НАТО и ЕС в последние дни публично поддержали чешскую инициативу. Германия пока пообещала выделить более 500 миллионов евро, что, безусловно, является самым большим обязательством.

Подход Чешской Республики заключался в том, чтобы действовать как посредник, сказал Томаш Копечный, специальный представитель Чехии по вопросам Украины, который помогал в переговорах по соглашению. Прага обратилась к странам, которые имеют либо производственные мощности, либо совместимые боеприпасы на складах, и связала их со страной Запада, которая оплатит доставку.

Затем Чехия организует логистику, отправляя поставки либо через собственные границы, либо через третьи страны, скрывая любую прямую связь между страной происхождения и Украиной, чтобы не подвергать поставщика гневу Москвы.

"Конфиденциальность здесь является ключевой: мы разговариваем и будем разговаривать с кем угодно, независимо от их приверженности или политической позиции - за очень немногими исключениями, такими как Северная Корея", - сказал Томаш Пояр, советник чешского правительства по национальной безопасности.

Усилия Праги обнаружили несоответствие между дружественным отношением некоторых правительств к России публично и их открытостью к деловым отношениям с союзниками Украины в частном порядке, сказал Ян Жирес, заместитель министра обороны страны.

"Если вы приезжаете с кучей денег, они заинтересованы, и Чехия считается нейтральной по сравнению с США, которые часто поляризуют", - сказал Якуб Янда, председатель Центра европейских ценностей политики безопасности, аналитического центра в Праге.

Сейчас Чехия обеспечила финансирование для первого транша около 300 000 снарядов. Среди доноров Германия, Канада, Нидерланды и Дания. На данном этапе США не входят в клуб покупателей.

Вопрос жизни и смерти

В то время как крупные западные державы, такие как США, обсуждали опасность отправки новых типов оружия в Украину из-за страха спровоцировать Москву, Чехия рано начала поставлять основные боевые танки, ракетные установки и крупные артиллерийские установки в Киев. Кстати, ракету-носитель для ракет, которые потопили флагман Черноморского флота России "Москва", доставила Чехия.

"Было обидно наблюдать за бездействием стран, которые намного богаче и мощнее, когда это было вопросом жизни или смерти для украинцев, а следовательно, и для нас", - сказал Копечный.

Ланге сказал, что успех чешской инициативы стал уроком для больших членов НАТО, которые сосредоточились на наращивании собственного производства оружия, медленном процессе, который сейчас ограничивает поставки для Украины.

Европейские производители оружия наращивают производство, но из-за регулирования, проблем с цепочкой поставок, отсутствия государственного финансирования и нехватки рабочей силы значительный рост производства ожидается не раньше конца следующего года или начала 2026 года. В ЕС расширение завода по изготовлению боеприпасов занимает около двух лет, а строительство нового - примерно пять, по словам чиновников и представителей промышленности из нескольких стран.

Для сравнения, по оценкам западной разведки, несмотря на санкции, Россия в этом году готова начать производить почти втрое больше боеприпасов крупного калибра, чем США и Европа. По данным британского аналитического центра Royal United Services Institute, общее производство артиллерии в России, включая ракеты, достигнет трех миллионов снарядов в год.

"Западным инициативам препятствовало... желание производить в Европе или США, потому что страны хотели совместить поддержку Украины с поддержкой своих отраслей. Это является законной целью, поскольку нам нужно перевооружиться, но это не то, что нужно для немедленной помощи Украине", - сказал Жирес.

Что предшествовало

Как писал УНИАН, в течение нескольких месяцев Чехия тайно искала за пределами ЕС боеприпасы для Украины и в конце концов смогла найти 500 тысяч снарядов калибра 155 мм и 300 тысяч снарядов калибра 122 мм. Чтобы профинансировать покупку такого значительного количества оружия, была создана неформальная коалиция, к которой присоединились уже несколько стран Европы и Канада.

По словам чешского президента, если не возникнет неожиданных проблем, эти снаряды начнут поступать в Украину в ближайшие недели. Позже премьер Чехии сообщил, что Прага нашла еще 200 тысяч снарядов, которые можно приобрести.

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