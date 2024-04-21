Сказали, что хотелось бы увидеть в пакете помощи от Вашингтона.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины озвучили наиболее приоритетные виды помощи от США.

Об этом представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сказал в эфире информационного марафона. Там очень рассчитывают, что в законопроекте о 61 млрд долларов речь пойдет о Patriot.

"Мы ожидаем, прежде всего, это системы ПВО, о которых мы так давно говорим. Это системы "Пэтриот", ракеты к ним. И конечно, не "Петриотами" едиными. Для того, чтобы "Петриоты" могли эффективно работать, нам необходимо их прикрывать, поскольку сейчас очень много дронов противника пытаются разведать территорию", - сказал Евлаш.

По его словам, вчера было зафиксировано около 30 беспилотников вдоль всей линии соприкосновения. "Нам нужны различные системы, в том числе и модификации старых советских систем, которые можно привести в надлежащее состояние и применять, в том числе, как старые советские ракеты, так и западные ракеты", - сказал он.

Также Украине нужны ракеты для переносных зенитных комплексов. Если говорить об истребителях F16 - это высокотехнологичный тип вооружений, который требует колоссальных средств. "Нам надо умело и грамотно распределять эти средства", - сказал Евлаш.

В США поддержали законопроект о помощи Украине

Вечером 20 апреля Палата представителей США (нижняя палата Конгресса) поддержала законопроект о выделении средств на 2024 фискальный год для оказания помощи Украине. Этот законопроект в целом предусматривает выделение почти 61 млрд долларов на военную, экономическую, гуманитарную помощь.

Этот законопроект еще должен рассмотреть Сенат (верхняя палата Конгресса) и подписать президент Джо Байден.

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