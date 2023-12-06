Он назвал голосование за дополнительное финансирование критически важным.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что без помощи Соединенных Штатов Америки Украина может проиграть войну.

Во время визита в Вашингтон он призвал Конгресс одобрить дополнительное финансирование для Украины. "Если помощь, которая сейчас обсуждается в Конгрессе, будет отложена - я не говорю не принята - это создаст большой риск того, что мы будем в том же положении, в котором мы сейчас. И конечно это с большой вероятностью сделает невозможным продолжение освобождения территорий и создаст большой риск проиграть войну", - цитирует его Голос Америки.

Ермак добавил, что Украина нуждается не только в военной помощи, но и в поддержке бюджета. "Украина сейчас работает с партнерами, чтобы завершить план на следующий год. Мы хотим выиграть как можно скорее, потому что прошло уже два года и два года - это большой срок", - подчеркнул он.

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Украинская делегация в США: что известно

Сейчас Андрей Ермак, министр обороны Украины Рустем Умеров и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук находятся с официальным визитом в Соединенных Штатах Америки.

Сообщалось, что вчера президент Владимир Зеленский планировал обратиться к американским сенаторам на секретном брифинге. По данным СМИ, речь должна была идти о ситуации на фронте и дальнейшей помощи Украине. Однако вечером CNN сообщил, что Зеленский отменил онлайн-брифинг.

В Сенате сообщали, что обсуждение нового пакета помощи Украине должно начаться на этой неделе.

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