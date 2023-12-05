Президент должен был выступить перед сенаторами на секретном брифинге с помощью защищенной видеоконференции.

Президент Украины Владимир Зеленский в последний момент отменил онлайн-брифинг для сенаторов Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает журналист CNN Ману Раджу.

"Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что президент Украины Зеленский больше не собирается присутствовать на секретном брифинге из-за вопроса, возникшего в последнюю минуту", – говорится в сообщении.

По словам законодателей, Зеленский также не появился виртуально на брифинге Палаты представителей Украины.

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Отметим, что сейчас с официальным визитом в Соединенных Штатах находятся руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Украины Рустем Умеров, а также председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Выступление Зеленского перед сенатом США: что планировалось

Западные СМИ со ссылкой на лидера большинства в американском сенате Чака Шумера писали, что президент Украины Владимир Зеленский обратится к сенаторам на секретном брифинге с помощью защищенной видеоконференции.

Планировалось, что украинский лидер расскажет о ходе войны в Украине и необходимости еще одного пакета военной помощи. Также в брифинге должны были принять участие госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин и директор Национальной разведки США Аврил Хейнс, чтобы проинформировать сенаторов о сиутации в Украине.

Отметим, что это должно было произойти на фоне задержек в принятии финансирования на дополнительную помощь Украине, которое не могут одобрить уже более месяца.

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