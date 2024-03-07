Президент Франции встретился с лидерами парламентских фракций.

Поддержка Киеву со стороны Франции "не имеет границ". Об этом во время встречи с лидерами парламентских фракций заявил президент страны Эммануэль Макрон, информирует Le Monde.

Отмечается, что в четверг утром Макрон встретился с партийными лидерами, чтобы обсудить ситуацию в Украине после его недавних заявлений о возможности отправки наземных войск.

Издание напоминает, что заявления Макрона вызвали ажиотаж среди союзников Франции и резкую критику со стороны ее противников.

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"Я очень обеспокоен позицией Эммануэля Макрона. ... С того момента, как мы рассматриваем возможность отправки французских военных и солдат из французской армии, или, по крайней мере, когда мы делаем эту возможность известной для такой ядерной державы, как Россия, это безответственно и крайне опасно для мира во всем мире", - заявил Жордан Барделла, председатель Национального объединения.

По словам евродепутата, Макрон объяснил лидерам партий, что поддержка Украины со стороны Франции "не имеет границ". Это подтвердил и национальный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель.

"Позиция Франции изменилась: больше нет красных линий, больше нет ограничений", - сказал политик.

В то же время генеральный секретарь Европейского экологического движения "Зеленые" Марин Тонделье отметила, что "поскольку мы столкнулись с Владимиром Путиным, у которого явно нет границ, установить некоторые собственные внутренние границы означает дать ему преимущество".

"Крайне тревожно видеть, как президент Франции объясняет человеку, который имеет ядерное оружие, которое есть у нас самих, что мы должны показать, что у нас нет ограничений", - отметила Тонделье.

Помощь Франции Украине - последние новости

На днях президент Франции Эммануэль Макрон дерзко обратился к союзникам из-за войны в Украине. По его словам, союзникам Украины пора активизироваться, ведь "сейчас не время проявлять трусость".

Французский лидер столкнулся с негативной реакцией многих западных партнеров после того, как открыто обсудил идею отправки западных войск на Украину на конференции по Украине в Париже 26 февраля.

Ранее Макрон заявил, что ЕС обсуждает отправку западных войск в Украину. При этом консенсуса среди лидеров все еще нет.

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