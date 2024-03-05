Франция поддержит предложение Чехии о поставках сотен тысяч артиллерийских снарядов из стран за пределами Европейского Союза.

Президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе объявит об обещании поддержать предложение Чехии о поставках сотен тысяч артиллерийских снарядов из стран за пределами Европейского Союза для Украины.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, к этой инициативе присоединятся также Германия, Нидерланды и Дания. Макрон обсудит это предложение с премьер-министром Чехии Петром Фиалой во время поездки в Прагу, которая состоится сегодня. Ожидается, что отдельная дискуссия министров обороны и иностранных дел ЕС по согласованию деталей состоится на этой неделе.

Боеприпасы для Украины

Европейские союзники пытаются выполнить обязательства по поставкам Киеву вооружения, особенно в такой напряженный момент войны. ЕС не выполнил обязательство предоставить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов до этого месяца именно тогда, когда страна сталкивается с критической нехваткой.

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Президент Чехии Петр Павел заявил на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце, что его страна обнаружила 500 000 снарядов калибра 155 мм и 300 000 патронов калибра 122 мм, которые могут быть доставлены в течение нескольких недель, если будут деньги. Через несколько дней Макрон пригласил лидеров обсудить помощь Украине, включая предложение Чехии, в Париже, где Нидерланды согласились внести 100 миллионов евро.

Правительство Чехии заявило, что инициативу поддерживают Канада, Дания, Литва и Латвия. Отмечалось, что они рассматривают возможность присоединиться к закупке боеприпасов. Кроме того, Польша выразила готовность присоединиться к инициативе.

Платформа закупки будет сосредоточена на насущных потребностях артиллерии. Успех инициативы важен для того, чтобы послать сигнал Вашингтону и Москве о непоколебимой поддержке ЕС, сказал один из чешских чиновников.

Некоторые чиновники ЕС обеспокоены тем, что цифры, предложенные в чешском плане, являются слишком оптимистичными, учитывая ограниченные запасы пороха. Правительство в Париже проверяет, сколько боеприпасов есть в наличии, чтобы определить возможный общий заказ.

На фоне заявлений Макрона о возможной отправке в Украину войск НАТО, Украина настаивала на том, что ее самой острой потребностью являются боеприпасы.

Макрон выступал за наращивание производства в ЕС, а не закупок за пределами блока, но не выполнил своего обещания два года назад превратить Францию в "военную экономику". До конца года страна планирует производить до 5000 снарядов в месяц, по сравнению с 3000 сейчас.

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