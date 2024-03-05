Французский лидер напомнил, что война идет в Европе.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что союзникам Украины пора активизироваться. Он подчеркнул, что сейчас не время проявлять трусость.

"Мы, безусловно, приближаемся к моменту, когда в Европе будет уместно не быть трусом", - цитирует Макрона издание Reuters.

Французский лидер столкнулся с негативной реакцией многих западных партнеров после того, как открыто обсудил идею отправки западных войск на Украину на конференции по Украине в Париже 26 февраля.

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Ссылаясь на вторжение России в Украину, Макрон заявил, что Франция и Чехия "прекрасно понимают, что война снова идет на нашей земле, что некоторые державы, ставшие неконтролируемыми, с каждым днем все больше угрожают нападением на нас, и что нам придется соответствовать истории и мужеству, которого она требует".

Во время своего визита в Прагу Макрон намерен обсудит поддержку планов, объявленных Чехией при поддержке Канады, Дании и других стран, по финансированию быстрой закупки сотен тысяч боеприпасов в третьих странах для отправки в Украину.

Война в Украине - последние заявления Макрона

26 февраля в Париже состоялась встреча европейских лидеров. После нее Макрон заявил, что обсуждается вероятность отправки западных войск в Украину. Заявление президента Франции категорически опровергли в ряде стран, среди которых США, Польша, Чехия, Австрия и Германия.

При этом Литва заявила, что эту идею стоит обсудить, а Канада выразила готовность отправить своих военных, но для обучения украинских бойцов.

Тем временем Макрон не стал отказываться от своего заявления. Он сказал, что каждое его слово на эту тему было взвешенным и продуманным.

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